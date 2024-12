Nơi nào được mệnh danh là 'xứ sở ngọc trai' của Việt Nam?

A

Cáp treo Hòn Thơm là tuyến cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới, là một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua khi đến với Phú Quốc. Với tổng chiều dài gần 8km, cáp treo kết nối thị trấn An Thới với đảo Hòn Thơm, đưa du khách vào hành trình trên không đầy thú vị.

Tháng 2/2018, Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận tuyến cáp treo Hòn Thơm, Phú Quốc, là cáp treo ba dây dài nhất thế giới.

Hành trình bắt đầu từ ga An Thới, du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh biển trời Phú Quốc từ độ cao 174m so với mực nước biển.

Không chỉ là phương tiện di chuyển, cáp treo Hòn Thơm còn là một công trình kiến trúc ấn tượng với 6 trụ tháp vững chãi và 69 cabin hiện đại. Mỗi cabin có sức chứa lên tới 30 khách, đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho hành khách trong suốt hành trình