Nỗ lực đưa nông sản Việt vươn xa từ hội chợ Mùa Xuân 2026

Tại Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, gian hàng của Hợp tác xã Trà cổ thụ Tà Xùa (Sơn La) thu hút sự chú ý của đông đảo người dân bởi những sản phẩm độc đáo.

Xây thương hiệu từ rừng chè cổ thụ

Ở độ cao hơn 1.600 mét so với mực nước biển, xã Tà Xùa từ lâu đã nổi tiếng với những rừng chè Shan tuyết cổ thụ, có cây hơn 200 tuổi, vươn mình giữa đại ngàn Tây Bắc. Nhưng phải đến vài năm gần đây, thứ đặc sản từng chỉ “ẩn mình trong mây” mới thực sự bước ra thị trường, trở thành một sản phẩm có thương hiệu, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đặc biệt được chào đón nồng nhiệt trên các sàn thương mại điện tử.

Sự chuyển mình đó bắt đầu từ những con người đầy sức sáng tạo ở Hợp tác xã nông nghiệp và chè Tà Xùa - những người dân tộc H’Mông vẫn ngày ngày trèo đèo, lội suối để hái từng búp chè nhưng giờ đây chính là người “đóng đơn”, “chốt đơn” và quảng bá sản phẩm ngay trên TikTok, Shopee, Zalo OA.

Anh Giàng A Câu, một trong những thành viên phụ trách thương mại điện tử của HTX chia sẻ: “Em học đến lớp 9, chưa từng ra khỏi huyện, nhưng giờ thì quen tên từng tỉnh vì khách hàng ở khắp nơi. Có hôm bán chè trên TikTok, chốt được hơn 60 đơn chỉ trong một buổi tối”.

Các dòng sản phẩm bạch trà, hồng trà, trà viên (từ trà xanh và chè vàng) của Hợp tác xã Trà cổ thụ Tà Xùa.

Còn chị Cao Lê Thị Bình Minh, đại diện hợp tác xã, cho biết tham gia gian hàng tại Hội chợ mùa Xuân 2026, đơn vị mang đến các dòng sản phẩm bạch trà, hồng trà, trà viên (từ trà xanh và chè vàng). Mỗi viên trà nhỏ gọn được làm thủ công tỉ mỉ, vừa vặn cho một lần pha. Nguyên liệu tạo nên những viên trà này là búp trà Shan Tuyết từ vùng núi cao 2.800m, nơi có khoảng 3.200 cây trà cổ thụ sinh trưởng trong sương mù quanh năm. Trà được chế biến hoàn toàn bằng tay, sao bằng chảo gang đun củi theo phương pháp truyền thống, giữ trọn vị ngọt thanh và hậu vị sâu đặc trưng.

Chị Bình Minh chia sẻ: "Nhờ sự hỗ trợ của đơn vị tổ chức hội chợ, chúng tôi có cơ hội đưa trà cổ thụ đến gần hơn với người tiêu dùng. Kỳ vọng của hợp tác xã là mở rộng thị trường, nâng cao đời sống cho bà con vùng cao và phát triển thương hiệu trà Tà Xùa bền vững".

Thực tế cho thấy, chè Shan tuyết cổ thụ chỉ sống tốt trong điều kiện rừng nguyên sinh, ẩm lạnh quanh năm. Điều đó đồng nghĩa giữ được cây chè là giữ được rừng, và giữ rừng là bảo vệ tương lai cho cả cộng đồng.

Nhờ có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, người dân bản địa có thêm động lực bảo vệ sinh cảnh tự nhiên. Anh Hạng A Thông, Bí thư chi bộ bản Làng Sáng, xã Tà Xùa nhấn mạnh: “Trồng chè mà phá rừng là mất hết. Cây chè cổ quý như con trâu, con bò vậy. Giờ nhà nào cũng giữ cây, không ai chặt rừng nữa”.

Hiện nay, Tà Xùa đã quy hoạch vùng chè cổ gắn với phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng mô hình “bản chè di sản”, phối hợp cùng các doanh nghiệp như TAFOOD xây dựng nhà máy chế biến tại bản Bẹ, công suất 7-10 tấn chè tươi/ngày. Đồng thời, nhiều HTX được hỗ trợ đầu tư sơ chế, chuẩn hóa quy trình, cải tạo cây chè già cỗi bằng phương pháp sinh học để giữ được năng suất và chất lượng lâu dài.

Khẳng định vị thế của nông sản Việt

Cũng là lần đầu tiên tham gia hội chợ Mùa Xuân, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thúy Long mang đến danh mục sản phẩm đa dạng, từ các loại hạt đặc sản Quảng Nam (cũ) đến những dòng sữa cao cấp. Tâm điểm của gian hàng là sản phẩm sữa trâu và bia sữa lên men - dòng sữa Trung Quốc đầu tiên được nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam.

Ông Bùi Tuấn Long, Giám đốc công ty chia sẻ, nguồn sữa này được khai thác từ giống trâu Murrah có nguồn gốc Ấn Độ, nuôi dưỡng tại các vùng xứ lạnh theo quy trình khép kín nghiêm ngặt. Tại đây, trâu được chăm sóc đặc biệt, tắm hai lần mỗi ngày và được nghe nhạc 30 phút để đảm bảo chất lượng sữa tinh túy nhất.

Hiện tại, sản phẩm đã có mặt tại hệ thống Aeon Mall Long Biên, Hà Đông và dự kiến sẽ sớm phủ sóng tại Hải Phòng.

HTX Phú Lộc, một mô hình nổi bật trong việc liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Còn bà Lê Thị Quỳnh Trang - đại diện Hợp tác xã Phú Lộc (Thái Nguyên) - cho hay, khó khăn lớn nhất là làm sao để khách hàng ngoài tỉnh hiểu rõ đặc trưng sản phẩm của tỉnh Thái Nguyên. Để giải quyết, doanh nghiệp, hợp tác xã cần duy trì chất lượng tránh tình trạng đạt được sao nhưng mà sản phẩm đưa ra thị trường không đảm bảo như giấy chứng nhận.

Ngoài ra, các đơn vị mong muốn có thêm nhiều buổi tập huấn nâng cao tư duy thiết kế và bảo hộ thương hiệu để nông sản có diện mạo bắt mắt hơn, tương xứng với chất lượng.

Hội chợ mùa Xuân 2026 được các đơn vị kỳ vọng là cầu nối quan trọng, giúp những sản phẩm mang tâm huyết của bà con nông dân và các hợp tác đến gần hơn với người tiêu dùng, khẳng định vị thế vững chắc của nông sản Việt trên thị trường.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) từ 2/2 đến 13/2 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại - kinh tế - văn hóa quy mô quốc gia, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức, phối hợp cùng các Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP Hà Nội, UBND TP.HCM, UBND các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Vingroup và VEC nhằm thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất - kinh doanh và kết nối cung - cầu ngay từ đầu năm.