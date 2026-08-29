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Xuất bản ngày 29/08/2026 04:57 PM
Xuất bản ngày 29/08/2026 04:57 PM

Nổ lớn ở Phú Thọ, 4 người thương vong

Minh Tuệ
Minh Tuệ
(VTC News) -

Vụ nổ lớn xảy ra ở Thiện Kế, tỉnh Phú Thọ khiến nhiều phòng trọ hư hỏng và bước đầu ghi nhận có 1 người tử vong.

Chiều 29/8, đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Xuyên (tỉnh Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ nổ lớn xảy ra tại khu nhà trọ cho thuê khu vực Thiện Kế.

Bước đầu ghi nhận 1 người chết, 3 người bị thương được chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Cả 4 nạn nhân đều là người thuê trọ, trong đó 2 người quê Tuyên Quang, 2 người ở Nghệ An. Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp các lực lượng có mặt ở hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ nổ.

Hiện trường vụ nổ.

Theo ghi nhận, vụ nổ lớn xảy ra chiều cùng ngày khiến nhiều phòng trọ tại đây bị hư hỏng.

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