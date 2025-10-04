Những tour ngắm hoa dã quỳ dọc đất nước

Ba Vì (Hà Nội) cũng là địa điểm ngắm hoa dã quỳ được nhiều người lựa chọn. Du khách có thể chạy xe máy dọc theo bìa rừng để tìm bụi dã quỳ mọc hoang hoặc thẳng tiến vào vườn quốc gia Ba Vì. (Ảnh: Facebook)