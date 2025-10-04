Những tour ngắm hoa dã quỳ dọc đất nước

Cùng với hoa cải, sắc vàng của hoa dã quỳ góp phần tô điểm vẻ đẹp của cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) vào mùa đông. (Ảnh: Mia)
Hoa dã quỳ xuất hiện nhiều bên quốc lộ 6, đường vào bản Thông Cuông, Ba Phách...(Ảnh: Mia)
Để ngắm hoa dã quỳ Mộc Châu, du khách có thể tự di chuyển từ Hà Nội bằng xe khách, xe cá nhân hoặc đặt tour. (Ảnh: Mia)
Một số đơn vị lữ hành đang chào tour Hà Nội - Mộc Châu mùa hoa dã quỳ 2 ngày 1 đêm giá từ 1,49 triệu đồng/người. Tour sẽ khởi hành từ Hà Nội bằng ô tô. (Ảnh: Dulich24)
Ba Vì (Hà Nội) cũng là địa điểm ngắm hoa dã quỳ được nhiều người lựa chọn. Du khách có thể chạy xe máy dọc theo bìa rừng để tìm bụi dã quỳ mọc hoang hoặc thẳng tiến vào vườn quốc gia Ba Vì. (Ảnh: Facebook)
Tour ngắm hoa dã quỳ Ba Vì 1 ngày khởi hành từ Hà Nội có giá dao động từ 650.000 - 700.000 đồng/người. (Ảnh: Blog Của Rọt)
Giá tour đã bao gồm nhiếp ảnh gia đi theo đoàn, xe ô tô du lịch máy lạnh đưa đón, 1 bữa ăn trưa menu tại nhà hàng, vé vào cổng tham quan, hướng dẫn viên, nước uống trên xe. (Ảnh: Blog Của Rọt)
Dã quỳ Măng Đen (Quảng Ngãi - Kon Tum cũ) thường nở rộ vào khoảng tháng 11 đến tháng 12. (Ảnh: Haidangtravel)
Tour ngắm dã quỳ Măng Đen từ TP.HCM 4 ngày 3 đêm di chuyển bằng ô tô, ở khách sạn 3 sao giá từ 3,79 triệu đồng/người. Nếu ở khách sạn 4 sao mức giá là 4,79 triệu đồng/người. (Ảnh: Facebook)
Du khách từ Hà Nội muốn ngắm dã quỳ ở Măng Đen có thể tham khảo tour Hà Nội - Buôn Mê Thuột - Kon Tum - Măng Đen - Pleiku 4 ngày 3 đêm, giá từ 6,49 - 7,19 triệu đồng/người. Giá đã bao gồm vé máy bay. (Ảnh: VinWonders)
Đà Lạt là điểm ngắm hoa dã quỳ nổi tiếng nhất cả nước. Cuối tháng 10 đầu tháng 11 là thời gian sắc vàng dã quỳ trải dài khắp các con đường từ nội đô đến ngoại ô của Đà Lạt. (Ảnh: Viettourist)
Tour ngắm dã quỳ Đà Lạt trong ngày dao động từ 500.000 - 600.000 đồng. Trong khi đó, tour ngắm dã quỳ Đà Lạt 3 ngày 2 đêm giá từ 3 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này chưa bao gồm vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Đà Lạt. (Ảnh: ivivu)
Núi lửa Chư Đăng Ya (Gia Lai) được mệnh danh là thiên đường của hoa dã quỳ. Tháng 11, cả ngọn đồi của Chư Đăng Ya như được khoác lên tấm áo vàng rực rỡ của hàng triệu đóa hoa dã quỳ. (Ảnh: Facebook)
