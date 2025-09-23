Soi giá loạt tour ngắm mùa lúa chín Tây Bắc đang hot nhất hiện nay

Chị Tuyết Giang (nhân viên một công ty lữ hành ở Hà Nội) cho biết, mùa lúa chín ở Mù Cang Chải đang vào độ đẹp nhất, cùng thời tiết thuận lợi nên thu hút đông đảo du khách nhiều ngày qua, nhất là vào dịp cuối tuần. (Ảnh: FB Bùi Chiến)