Soi giá loạt tour ngắm mùa lúa chín Tây Bắc đang hot nhất hiện nay

Mỗi năm vào cuối tháng 9, đầu tháng 10, những thửa ruộng bậc thang ở Tây Bắc lại bắt đầu chuyển sang sắc vàng rực rỡ của lúa chín. (Ảnh: Nhất Việt Travel)
Và đây cũng là thời điểm lý tưởng cho du khách chốt tour, để được tận mắt chiêm ngưỡng những ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. (Ảnh: Nhất Việt Travel)
Hiện Mù Cang Chải (Lào Cai) đang là nơi thu hút đông du khách nhất vì nơi đây lúa chín sớm hơn. Những thửa ruộng bậc thang chuyển vàng đánh dấu mùa lúa chín bắt đầu. (Ảnh: FB Vũ Linh)
Giá tour ngắm lúa chín Mù Cang Chải 2 ngày 1 đêm, khởi hành từ Hà Nội dao động từ 1,3 - 1,7 triệu đồng/người. Du khách sẽ di chuyển bằng ô tô du lịch, lưu trú tại homestay. (Ảnh: FB Vũ Linh)
Nếu đi dài hơn thì có tour Mù Cang Chải mùa lúa chín 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội, giá từ 2,8 - 3,5 triệu đồng/khách. (Ảnh: FB Bui Chien)
Với điểm ngắm lúa vàng ở Hoàng Su Phì (Hà Giang cũ, nay thuộc Tuyên Quang), các đơn vị lữ hành có tour 3 ngày 2 đêm, giá từ 3 - 3,38 triệu đồng/người. (Ảnh: PYS Travel)
Mức giá này gồm xe đưa đón khứ hồi, nghỉ tại homestay, 5 bữa chính và 2 bữa sáng. (Ảnh: PYS Travel)
Y Tý (Lào Cai) cũng là địa điểm ngắm mùa lúa chín miền Tây Bắc hút hồn du khách. Nơi đây có những ruộng bậc thang trải dài như dải lụa vàng óng. (Ảnh: FB Lê Huy Hoàng)
Tour mùa vàng Y Tý 3 ngày 2 đêm giá dao động 3 - 3,5 triệu đồng/người. (Ảnh: FB Lê Huy Hoàng)
Pù Luông (Thanh Hóa) cũng là một địa điểm lý tưởng ngắm mùa lúa chín. (Ảnh: FB Tấn Tài)
Tour ngắm lúa chín Pù Luông 1 ngày, khởi hành từ Hà Nội có mức giá thấp nhất khoảng 990.000 đồng/người với các dịch vụ trọn gói. (Ảnh: PYS Travel)
Giá tour lúa chín Pù Luông 2 ngày 1 đêm dao động quanh mức 1,6 - 2 triệu đồng/người, bao gồm các dịch vụ ăn ở, đi lại và hoạt động tham quan. (Ảnh: Lê Ly)
Ngoài ra, còn có một số địa điểm ngắm lúa chín khác như Sa Pa (Lào Cai), Tú Lệ (Lào Cai), Xím Vàng (Sơn La)...(Ảnh: Sưu tầm)
Chị Tuyết Giang (nhân viên một công ty lữ hành ở Hà Nội) cho biết, mùa lúa chín ở Mù Cang Chải đang vào độ đẹp nhất, cùng thời tiết thuận lợi nên thu hút đông đảo du khách nhiều ngày qua, nhất là vào dịp cuối tuần. (Ảnh: FB Bùi Chiến)
Theo chị Giang, khách đến Mù Cang Chải nếu thuê hướng dẫn viên bản địa sẽ có chi phí một ngày dao động từ 600.000 - 800.000 đồng. (Ảnh: Dulich365)
