Những tour dành riêng cho du khách muốn khám phá Hà Nội dịp 2/9

(VTC News) -

Tour khám phá Hà Nội bằng xe cổ

Du khách sẽ được trải nghiệm Hà Nội bằng những chiếc xe máy cổ hoặc xe jeep quanh khu vực Hồ Gươm, cầu Long Biên, hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, làng gốm Bát Tràng...Hoặc cũng có thể lựa chọn khám phá vùng ngoại ô, nơi mang đậm hơi thở của làng quê Việt.

Với tour trải nghiệm này, du khách sẽ được ngắm Hà Nội với góc nhìn mới, được nghe hướng dẫn viên kể về những câu chuyện lịch sử của Hà Nội. Tour có thời gian kéo dài khoảng 4 - 5 tiếng, hoạt động vào ban ngày hoặc ban đêm (tùy theo nhu cầu của khách hàng).

Khám phá Hà Nội bằng xe cổ. (Ảnh: motogo.vn).

Giá tour dao động trong khoảng 1.7 triệu đồng/người.

Tour xích lô phố cổ kết hợp trải nghiệm cà phê trứng

Nhắc đến Hà Nội, du khách sẽ nhớ ngay đến cà phê trứng - thức uống đặc biệt có tuổi đời hơn 70 năm. Khách du lịch tham gia tour có thể tùy chọn hình thức di chuyển như: đi bộ, xích lô, xe đạp hoặc xe máy.

Du khách được tham gia lớp học cà phê trứng tại quán Cafe Minh. Cùng với đó là hành trình khám phá ẩm thực phố phường thủ đô với các món ăn: phở, bún chả, bánh mì và bún đậu mắm tôm...

Trải nghiệm ngồi xích lô tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh:motogo.vn).

Khách du lịch trong nước và quốc tế được thong thả dạo bước, khám phá những con phố cổ quen thuộc như: Hàng Bạc, Tạ Hiện, chợ Đồng Xuân...

Tour diễn ra trong thời gian nửa ngày, bắt đầu từ khoảng 8h và kết thúc sau khi khách ăn trưa. Nếu lựa chọn tour vào buổi chiều, khách sẽ được trải nghiệm ẩm thực kết hợp ăn tối. Giá tour dao động trong khoảng từ 500.000 - 750.000 đồng/ người.

Đi du thuyền trên sông Hồng

Tour du lịch được khởi hành vào 8h và kết thúc lúc 16h30, đưa du khách tới khám phá các điểm di tích và làng nghề ven sông Hồng. du khách sẽ được di chuyển bằng du thuyền cao cấp 3 tầng.

Các điểm đến trong lịch trình bao gồm:

Đền Dầm thờ Mẫu Thủy - Nơi thờ một trong ba Thánh Mẫu của văn hóa tâm linh Việt Nam.

Đền Đại Lộ - Đền xây dựng từ thời Trần, thờ Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn.

Đền thờ Chử Đồng Tử - Một trong số “Tứ bất tử” của Việt Nam.

Tour du thuyền trên sông Hồng dành cho du khách muốn khám phá Hà Nội theo cách độc lạ. (Ảnh minh hoạ).

Làng gốm Bát Tràng - Làng nghề truyền thống của Việt Nam, nơi du khách được tự làm gốm, tham quan bảo tàng và mua các sản phẩm gốm sứ.

Giá tour là 750.000 đồng/người (bao gồm bữa trưa trên tàu cho du khách).

Khám phá “Tuyến phố bao cấp”

Bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Hồ Gươm, Văn Miếu hay Lăng Chủ tịch, tour du lịch Hà Nội ngày nay còn gây ấn tượng bởi những sản phẩm mang đậm dấu ấn sáng tạo.

Một ví dụ tiêu biểu là phố Trúc Bạch được "khoác áo mới" với hình ảnh "Tuyến phố bao cấp", tái hiện Hà Nội thập niên 80 qua những quán nước vỉa hè, xe đạp Phượng hoàng và cửa hàng mậu dịch – tạo nên một không gian sống động cho du khách muốn khám phá Hà Nội xưa.