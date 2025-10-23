Những robot ‘cướp việc’ của 500.000 nhân sự tại Amazon

(VTC News) -

Amazon đang chế tạo những robot có thể làm mọi việc, từ vận chuyển từng chiếc áo sơ mi và chai xà phòng đến xếp gọn các gói hàng. Ban lãnh đạo Amazon kỳ vọng những robot này sẽ giúp công ty không phải tuyển dụng hàng trăm nghìn nhân viên trong những năm tới.

Hệ thống cánh tay robot Sparrow của Amazon. (Nguồn: New York Times)

Amazon khởi đầu với robot như thế nào?

Năm 2012, Amazon mua lại nhà sản xuất robot Kiva - công ty chuyên chế tạo những robot hình tròn, thấp bé nhưng có khả năng nâng một chồng hàng hóa và đưa đến cho công nhân.

Kể từ đó, Amazon phân loại tất cả các hoạt động của mình thành 6 loại tự động hóa: Di chuyển, thao tác, phân loại, lưu trữ, nhận dạng và đóng gói. Chuyên gia trưởng tại Amazon Robotics, Tye Brady, trong một cuộc phỏng vấn vào mùa thu năm ngoái đã nói: "Chúng tôi muốn có năng lực đẳng cấp thế giới ở mỗi loại công việc này".

Cách tiếp cận này của Amazon nhằm giải quyết một mâu thuẫn cốt lõi trong việc phát triển robot, đó là tạo ra một robot có thể làm được nhiều việc nhưng khó phát triển hay tạo ra một robot tập trung vào một kỹ năng nhưng có nhiều khả năng thành công hơn.

Amazon chọn phương án thứ hai: Hercules dùng để di chuyển xe đẩy nặng, Pegasus dùng để vận chuyển và phân loại các đơn hàng đã đóng gói. Ngoài ra còn có một loạt cánh tay robot, Robin và Sparrow, dùng để thao tác các mặt hàng và gói hàng.

Robot nhặt và thu gom các giỏ rỗng cho công nhân. (Ảnh: Telegraph)

Amazon đang sử dụng những robot nào?

Vài năm trước, Amazon bắt đầu xem xét lại cách thức hoạt động của các kho hàng chính. Thay đổi lớn nhất là việc đại tu cách Amazon lưu trữ và vận chuyển hàng hóa.

Trong hệ thống cũ, Amazon lưu trữ sản phẩm trong các tháp tủ có mặt trước là vải; công nhân thò tay vào tủ và tìm kiếm sản phẩm mong muốn.

Trong hệ thống mới mang tên Sequoia, những ngăn chứa đồ được thay thế bằng các thùng nhựa tự động trượt vào và ra khỏi khung. Sản phẩm có thể di chuyển trong các thùng này. Và nhờ công nghệ thị giác máy tính, Amazon có thể nhìn vào các thùng từ trên cao để nhận dạng sản phẩm. Sau đó, cánh tay robot sẽ di chuyển sản phẩm bằng các giác hút.

Cánh tay robot Sparrow sẽ nhìn vào thùng sản phẩm, chọn sản phẩm mong muốn và đặt vào một thùng khác. (Ảnh: Tech Crunch)

Tại nhà kho tiên tiến nhất của Amazon ở Shreveport, Louisiana (Mỹ), nhân viên chỉ cần chạm vào sản phẩm ở một vài công đoạn, chẳng hạn như lấy sản phẩm ra khỏi hộp vận chuyển và đặt vào thùng. Sau đó, cánh tay robot Sparrow sẽ nhìn vào thùng sản phẩm, chọn sản phẩm mong muốn và đặt vào một thùng khác.

Cánh tay robot mang tên Robin đặt các gói hàng đã đóng gói lên một robot nhỏ tên là Pegasus. Robot này sẽ đưa các gói hàng xuống các máng trượt cụ thể tùy thuộc vào nơi chúng sẽ được vận chuyển. Bên dưới máng trượt đó, một cánh tay robot cao lớn, lực lưỡng tên là Cardinal sẽ lấy các hộp đã niêm phong và xếp vào xe đẩy.

Một robot trông giống con rùa tên là Proteus sẽ trượt xuống dưới các xe đẩy đó và tự động mang hàng đến các bến tàu. Khi di chuyển xung quanh công nhân, đèn của Proteus tạo thành hình nụ cười.

Ngoài ra, Amazon còn những cải tiến khác như robot đóng gói, máy thổi khí, máy dán nhãn có khả năng dán 3.000 miếng dán mỗi giờ.

Hệ thống robot Pegasus của Amazon chuyên di chuyển các vật nặng. (Nguồn: New York Times)

Theo New York Times, Amazon - tập đoàn thương mại điện tử lớn thứ hai nước Mỹ - đang lên kế hoạch thay thế hơn 500.000 việc làm bằng robot, đánh dấu bước ngoặt mới trong chiến lược vận hành của công ty.

Hiện tại, lực lượng lao động của Amazon tại Mỹ đã tăng gấp hơn 3 lần kể từ năm 2018, đạt gần 1,2 triệu người. Tuy nhiên, nhóm phụ trách tự động hóa của công ty dự đoán rằng đến năm 2027, Amazon có thể không phải tuyển thêm hơn 160.000 nhân viên, giúp tiết kiệm khoảng 0,3 USD cho mỗi sản phẩm được chọn, đóng gói và giao hàng.

Các nhà điều hành cho biết, tại các trung tâm được thiết kế dành cho tốc độ giao hàng siêu nhanh, Amazon đang phát triển những kho hàng gần như không còn con người, hướng đến mục tiêu tự động hóa 75% hoạt động.