Hai ‘ông lớn’ NVIDIA và ADI bắt tay làm bán dẫn - AI cho robot hình người

Mới đây, hãng Analog Devices (ADI) công bố ứng dụng nền tảng Jetson Thor của NVIDIA nhằm thúc đẩy phát triển robot hình người và robot di động tự hành có khả năng lập luận theo thời gian thực. Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa robot từ giai đoạn mô phỏng đến ứng dụng thực tiễn.

NVIDIA bắt tay với “ông lớn” ngành bán dẫn ADI để phát triển robot hình người có khả năng lập luận theo thời gian thực.

Theo đó, nền tảng Jetson Thor được trang bị GPU Blackwell của NVIDIA, bộ xử lý Transformer, công nghệ Multi-Instance GPU, CPU Arm Neoverse V3AE 14 lõi và bộ nhớ LPDDR5X lên đến 128 GB.

Hệ thống này mang đến hiệu năng AI 2070 FP4 TFLOPS chuẩn máy chủ với cấu hình tiết kiệm năng lượng cho di động, cùng băng thông I/O tốc độ cao với 4 cổng Ethernet 25 GbE để hợp nhất dữ liệu cảm biến đa phương thức theo thời gian thực.

Cùng với đó, ADI đóng góp công nghệ cảm biến biên, điều khiển chuyển động chính xác, độ ổn định nguồn và kết nối xác định. Sự kết hợp này cho phép robot vận hành các mô hình nền tảng ở quy mô lớn, từ mô hình thị giác - ngôn ngữ đến thị giác - ngôn ngữ - hành động, giúp robot vượt qua giới hạn nhận thức và tiến tới khả năng lập luận cùng thể hiện trí tuệ vật lý.

Nền tảng Jetson Thor của NVIDIA, được ví như bộ não cho các robot hình người hiện nay

Ông Paul Golding, Phó Chủ tịch Edge AI của ADI cho biết, đây là lần đầu tiên robot có thể hiểu các nhiệm vụ phức tạp. Nền tảng vật lý chính xác mà ADI tạo ra khi kết hợp với khả năng lập luận của Jetson Thor, có thể giúp phản hồi với các yếu tố vật lý thực tế theo thời gian thực, đưa robot hình người từ giai đoạn mô phỏng đến triển khai vận hành.

“Jetson Thor của NVIDIA như bộ não, còn hệ thống cảm biến của ADI như hệ thần kinh, cho phép đưa robot từ môi trường mô phỏng Isaac Sim sang hoạt động thực tế tại nhà máy với độ chính xác vật lý nhanh hơn”, ông Paul Golding cho hay.

Đối với Việt Nam, việc tích hợp robot và AI vào sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện đang phát triển mạnh mẽ giúp mở ra một cơ hội mới. Nền tảng Jetson Thor của NVIDIA cùng hệ sinh thái phần cứng tiên tiến của ADI có thể giúp Việt Nam củng cố vị thế và trở thành trung tâm sản xuất thông minh, bền vững tại khu vực Đông Nam Á.

Thị trường xe điện tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng từ 3,1 tỷ USD năm 2025 lên hơn 7,4 tỷ USD năm 2030, tạo nhu cầu cao cho robot ứng dụng AI trong dây chuyền sản xuất.