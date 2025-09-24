Trung Quốc: Cánh tay robot nâng vật nặng bằng 10 con voi tại nhà máy nhiệt hạch

(VTC News) -

Theo Science and Technology Daily, Trung Quốc vừa thử nghiệm hệ thống robot khổng lồ giúp bảo dưỡng lò phản ứng nhiệt hạch, đưa quốc gia này tiến gần hơn tới mục tiêu lâu dài xây dựng “mặt trời nhân tạo.”

Hệ thống thử nghiệm điều khiển từ xa này có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ cao, từ trường mạnh và bức xạ dữ dội – những điều kiện con người không thể tồn tại. Nó gồm ba cánh tay robot, trong đó có cánh tay chính có thể nâng 60 tấn – tương đương 10 con voi châu Phi – với sai số chỉ tính bằng milimet.

Cánh tay robot được chế tạo để bảo trì các lò phản ứng nhiệt hạch. (Ảnh: China Media Group)

Nền tảng này được phát triển cho Cơ sở nghiên cứu tổng hợp về Công nghệ Nhiệt hạch (CRAFT), một dự án trọng điểm của Viện Vật lý Plasma, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tại Hợp Phì. CRAFT, được đặt biệt danh “Kuafu” theo nhân vật thần thoại đuổi theo mặt trời, bổ sung cho lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm EAST – thường được gọi là “mặt trời nhân tạo” của Trung Quốc.

Trong quá trình thử nghiệm, cánh tay chính đạt độ chính xác nâng dọc từ 3 - 4 mm, trong khi hai cánh tay nhỏ hơn có khả năng định vị lặp lại với độ chính xác ±0,01 mm, theo Tân Hoa xã. CGTN nhận định đây là hệ thống điều khiển từ xa tiên tiến nhất hiện nay trong lĩnh vực nhiệt hạch.

Độ chính xác này đặc biệt quan trọng bởi các bộ phận bên trong lò phản ứng, như tấm che chắn hay bộ phận chuyển hướng plasma, luôn chịu tác động từ nhiệt độ cực cao và bức xạ mạnh. Việc bảo trì định kỳ là không thể tránh khỏi, và robot chính là giải pháp duy nhất đảm bảo an toàn.

So sánh với công nghệ quốc tế, cánh tay robot do Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản) phát triển cho lò phản ứng hạt nhân chỉ nâng được tối đa 2 tấn – thấp hơn nhiều so với hệ thống mới của Trung Quốc.

Hiện có hơn 300 nhà khoa học và kỹ sư tham gia CRAFT, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Thành tựu này có thể hỗ trợ các dự án lớn khác như lò phản ứng nhiệt hạch siêu dẫn tại Hợp Phì (dự kiến vận hành năm 2027) và lò phản ứng nhiệt hạch quốc tế ITER tại Pháp, với sự tham gia của 35 quốc gia.

Các chuyên gia cũng cho rằng nền tảng robot này có tiềm năng ứng dụng rộng rãi: Từ kiểm tra nhà máy điện hạt nhân, phát triển hàng không vũ trụ, vận hành thiết bị siêu trọng cho đến các nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp.