(VTC News) -

Tác dụng của nước chè xanh pha mật ong

Báo VnExpress dẫn nguồn trang WebMD cho biết, nước chè xanh là thức uống được nhiều người ưa chuộng, chứa các chất chống oxy hóa, hỗ trợ giữ lượng đường trong máu ổn định. Thành phần khoáng chất trong mật ong có lợi cho sức khỏe, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể tốt hơn.

Hai thực phẩm này không chỉ là thức uống giải khát, mà còn có nhiều công dụng như loại bỏ độc tố và các gốc tự do; kích thích, cải thiện chức năng não; tăng cường sức khỏe tim mạch; giảm nguy cơ sâu răng, mảng bám, mang lại hơi thở thơm tho; ngừa lão hóa.

Thay vì chỉ kết hợp nước chè xanh, mật ong, người dùng có thể pha với nguyên liệu khác để tăng thêm hương vị.

Nước chè xanh pha mật ong tốt cho sức khoẻ nhưng không phù hợp với tất cả mọi người

Những người không nên uống nước chè xanh pha mật ong

Nước chè xanh pha mật ong không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn chứa nhiều vi chất quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể sử dụng loại nước này.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời DS. Hoàng Thu cho biết, dưới đây là những người không nên uống nước chè xanh pha mật ong:

Người mắc bệnh tiểu đường

Mật ong tuy là đường tự nhiên nhưng vẫn có khả năng làm tăng đường huyết. Theo các hướng dẫn dinh dưỡng cho người tiểu đường, mọi nguồn đường – kể cả tự nhiên – đều cần được kiểm soát chặt chẽ. Việc thêm mật ong vào trà xanh nếu không tính toán liều lượng có thể gây dao động đường huyết, đặc biệt ở người đang điều trị bằng thuốc hoặc insulin.

Người mắc bệnh tiểu đường chỉ nên sử dụng lượng rất nhỏ, đồng thời cần theo dõi đường huyết sau khi dùng. Trong nhiều trường hợp, trà xanh nguyên chất (không thêm mật ong) có thể là lựa chọn an toàn hơn.

Người bị đau dạ dày, viêm loét

Trong nước chè xanh chứa caffeine và các polyphenol có khả năng kích thích tiết axit dạ dày. Những chất này có thể làm nặng thêm triệu chứng ợ nóng, cồn cào, buồn nôn ở người bị viêm dạ dày hoặc trào ngược.

Việc uống chè xanh pha mật ong khi bụng đói càng làm tăng nguy cơ khó chịu đường tiêu hóa. Nhóm đối tượng này nên hạn chế uống, đặc biệt vào buổi sáng sớm, và tránh dùng trà quá đậm.

Người thiếu máu do thiếu sắt

Các polyphenol trong nước chè xanh được chứng minh có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt không heme (sắt từ thực vật). Uống chè xanh gần bữa ăn có thể làm giảm lượng sắt cơ thể hấp thu, từ đó khiến tình trạng thiếu máu kéo dài hoặc nặng hơn.

Người thiếu máu do thiếu sắt không nên uống chè xanh pha mật ong ngay trước, trong hoặc sau bữa ăn. Nếu muốn sử dụng, nên uống cách bữa ăn ít nhất 1–2 giờ.

Người nhạy cảm với caffeine, dễ mất ngủ

Dù hàm lượng caffeine trong nước chè xanh thấp hơn cà phê, nhưng với người nhạy cảm, lượng nhỏ caffeine vẫn có thể gây bồn chồn, tim đập nhanh hoặc khó ngủ. Khi kết hợp với mật ong – vốn cung cấp năng lượng nhanh - tác dụng kích thích có thể rõ rệt hơn.

Những người dễ mất ngủ nên tránh uống trà xanh pha mật ong vào buổi chiều muộn hoặc tối, đồng thời theo dõi phản ứng của cơ thể khi sử dụng.

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Các tổ chức y tế khuyến cáo phụ nữ mang thai và cho con bú cần hạn chế lượng caffeine nạp vào mỗi ngày. Caffeine có thể đi qua nhau thai và sữa mẹ, ảnh hưởng đến thai nhi hoặc trẻ sơ sinh nếu dùng quá mức.

Nếu muốn uống nước chè xanh pha mật ong, nhóm đối tượng này chỉ nên dùng với liều lượng nhỏ, trà loãng và không uống hằng ngày, đồng thời tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.

Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi

Trẻ dưới 1 tuổi tuyệt đối không được sử dụng mật ong. Nguyên nhân là mật ong có thể chứa bào tử vi khuẩn Clostridium botulinum, gây ngộ độc botulinum – một tình trạng nguy hiểm đối với hệ tiêu hóa và thần kinh của trẻ.

Do đó, nước chè xanh pha mật ong không phù hợp cho trẻ nhỏ, đặc biệt trong năm đầu đời.