Những mẹo hay để có được YouTube Premium giá rẻ

YouTube Premium mang lại trải nghiệm không quảng cáo, phát nền và tải video, nhưng không phải ai cũng muốn chi trả mức giá tiêu chuẩn. Dưới đây là những mẹo giúp bạn sở hữu gói Premium với chi phí tiết kiệm hơn.

1. Mua YouTube Premium tại Việt Nam – giá đã rất rẻ

Từ tháng 4/2023, YouTube Premium chính thức ra mắt tại Việt Nam, mang đến mức giá cực kỳ cạnh tranh so với nhiều quốc gia khác. Theo thông tin từ YouTube Premium:

Gói cá nhân: 79.000 VNĐ/tháng

Gói gia đình: 149.000 VNĐ/tháng (cho tối đa 5 người dùng chung)

Gói sinh viên: 49.000 VNĐ/tháng (yêu cầu xác minh)

Đây là lựa chọn hợp pháp, ổn định và dễ đăng ký nhất. Người dùng có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa hoặc quốc tế, và được dùng thử miễn phí 1 tháng đầu tiên. Với mức giá này, Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia có giá YouTube Premium rẻ nhất thế giới.

2. Tạo nhóm gia đình để chia sẻ chi phí

Gói YouTube Premium Family cho phép bạn chia sẻ quyền lợi với tối đa 5 thành viên khác trong cùng một hộ gia đình. Việc tạo nhóm rất đơn giản: Bạn chỉ cần truy cập Google Families, tạo nhóm và mời các thành viên qua email.

Nếu chia đều chi phí, mỗi người chỉ cần đóng khoảng 25.000–30.000 VNĐ/tháng, tùy theo gói và phương thức thanh toán. Đây là cách tiết kiệm hợp pháp, được Google khuyến khích, đặc biệt phù hợp với nhóm bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp có nhu cầu sử dụng chung.

3. Sử dụng gói sinh viên nếu đủ điều kiện

Nếu bạn đang là sinh viên đại học, đừng bỏ qua gói YouTube Premium Student. Với mức giá chỉ 49.000 VNĐ/tháng, bạn vẫn được hưởng đầy đủ các tính năng như:

Xem video không quảng cáo

Phát nền khi dùng ứng dụng khác

Tải video để xem offline

Truy cập YouTube Music không giới hạn

Quá trình xác minh được thực hiện qua nền tảng SheerID, yêu cầu bạn cung cấp email sinh viên hợp lệ và thông tin trường học. Việc xác minh được thực hiện hàng năm để đảm bảo bạn vẫn đủ điều kiện.

YouTube Premium là dịch vụ đáng giá cho những ai thường xuyên sử dụng nền tảng này để học tập, giải trí hoặc làm việc. Thay vì tìm cách lách luật hoặc mua tài khoản không rõ nguồn gốc, bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí bằng những cách hợp pháp như đăng ký tại Việt Nam, chia sẻ gói gia đình hoặc sử dụng gói sinh viên.