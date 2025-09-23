Nguyên nhân sạc nhanh bỗng dưng chậm chạp

(VTC News) -

Sạc nhanh là tính năng được nhiều người dùng smartphone ưa chuộng, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm. Tuy nhiên, không ít trường hợp điện thoại từng sạc rất nhanh bỗng trở nên ì ạch, khiến người dùng hoang mang.

Một chiếc cáp không tương thích có thể biến công nghệ sạc nhanh thành cuộc chờ đợi kéo dài. (Nguồn: Getty Images)

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến và cách xử lý hiệu quả:

Cáp sạc bị hỏng hoặc không tương thích

Cáp sạc là “cầu nối” truyền điện, nhưng nếu bị đứt gãy bên trong, rách vỏ, hoặc dùng loại không hỗ trợ sạc nhanh, tốc độ sạc sẽ giảm đáng kể.

Giải pháp: Kiểm tra kỹ cáp, thử thay bằng cáp chính hãng hoặc loại có chứng nhận hỗ trợ sạc nhanh như USB-C PD hoặc Quick Charge.

Củ sạc không đủ công suất

Dù điện thoại hỗ trợ sạc nhanh, nhưng nếu củ sạc chỉ cung cấp dòng điện thấp (ví dụ 5W thay vì 25W), quá trình sạc sẽ chậm.

Giải pháp: Dùng củ sạc phù hợp với công suất thiết bị, ưu tiên loại chính hãng hoặc từ thương hiệu uy tín như Anker, Belkin.

Dùng củ sạc phù hợp với công suất thiết bị. (Nguồn: Getty Images)

Cổng sạc bị bám bụi hoặc oxy hóa

Bụi bẩn, xơ vải hoặc hơi ẩm có thể làm giảm khả năng tiếp xúc giữa cáp và cổng sạc, gây gián đoạn dòng điện.

Giải pháp: Vệ sinh cổng sạc bằng tăm bông khô hoặc dụng cụ chuyên dụng, tránh dùng vật nhọn gây hư hỏng.

Điện thoại quá nóng khi sạc

Nhiệt độ cao khiến hệ thống tự động giảm tốc độ sạc để bảo vệ pin. Việc vừa sạc vừa chơi game hoặc dùng ốp lưng dày có thể làm máy nóng lên nhanh chóng.

Giải pháp: Hạn chế sử dụng điện thoại khi sạc, tháo ốp lưng, đặt máy ở nơi thoáng mát.

Pin bị chai hoặc xuống cấp

Pin lithium-ion sẽ giảm hiệu suất sau nhiều chu kỳ sạc. Nếu pin đã chai, tốc độ sạc sẽ chậm dù dùng thiết bị sạc tốt.

Giải pháp: Kiểm tra độ chai pin bằng ứng dụng chuyên dụng hoặc mang đến trung tâm bảo hành để kiểm tra và thay pin nếu cần.

Phần mềm lỗi hoặc chưa cập nhật

Hệ điều hành lỗi thời hoặc xung đột phần mềm có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sạc.

Giải pháp: Cập nhật phần mềm lên phiên bản mới nhất, khởi động lại thiết bị định kỳ để giải phóng bộ nhớ.

Nguồn điện không ổn định

Sạc qua cổng USB máy tính hoặc ổ điện lỏng lẻo có thể khiến dòng điện không đủ mạnh.

Giải pháp: Cắm sạc trực tiếp vào ổ điện ổn định, tránh dùng dây nối dài hoặc ổ cắm kém chất lượng.

Sạc nhanh không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn vào phụ kiện, môi trường và thói quen sử dụng. Nếu điện thoại của bạn bỗng dưng sạc chậm, hãy kiểm tra từng yếu tố trên để khắc phục kịp thời. Một vài thao tác đơn giản có thể giúp bạn lấy lại tốc độ sạc tối ưu và bảo vệ tuổi thọ pin lâu dài.