Những mẹo đơn giản giúp Smart TV sống lâu hơn

(VTC News) -

Hãy tắt khi không sử dụng

Thói quen để màn hình tivi sáng quá lâu trong khoảng thời gian dài sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của tivi và gây tiêu tốn điện năng tiêu thụ. Trung bình, nếu bật tivi mỗi ngày 3 tiếng thì tuổi thọ của bóng đèn sản phẩm sẽ bị giảm đáng kể (khoảng 1.000 giờ).

Tắt khi không sử dụng cũng là một cách giúp thiết bị bền lâu hơn.

Vì thế, nếu không xem tivi thì bạn hãy tắt tivi bằng remote, sau đó tắt thêm nút nguồn của thiết bị. Đồng thời, bạn cũng nên tránh có thói quen sử dụng tivi trong khoảng thời gian dài và giảm thiểu việc tắt - mở tivi liên tục nhé!

Lau màn hình Smart TV đúng cách

Các nhà sản xuất Smart TV đều khuyến cáo người dùng khi vệ sinh màn hình thiết bị chỉ nên dùng khăn sợi nhỏ mềm, chống tĩnh điện, tương tự loại dùng để lau kính mắt hoặc ống kính máy ảnh. Đặc biệt, thao tác lau màn hình cần nhẹ nhàng theo chuyển động tròn.

Đối với các vết bẩn cứng đầu như dấu vân tay, bạn có thể làm ẩm nhẹ khăn bằng nước cất thay vì xịt trực tiếp lên màn hình. Tuyệt đối không dùng các chất tẩy rửa mạnh như cồn, amoniac, hoặc nước lau kính vì nó có thể phá hủy lớp phủ chống chói và gây hỏng vĩnh viễn.

Hãy rút cáp nhẹ nhàng

Các cổng HDMI, USB và nhiều đầu vào khác trên TV hiện đại đều rất dễ bị hỏng, đặc biệt là trên các mẫu TV siêu mỏng. Việc rút cáp sai cách có thể làm cong các chân tiếp xúc, khiến tín hiệu chập chờn, thậm chí làm hỏng bảng mạch bên trong.

Để tránh điều đó, hãy luôn rút cáp bằng cách nắm vào đầu nối, kéo thẳng ra thay vì dùng lực ở dây cáp. Nếu góc quá khuất, hãy dùng đèn pin hoặc nhờ người giữ TV giúp.

Trong trường hợp bạn phải thường xuyên thay đổi thiết bị ví dụ như máy chơi game hoặc laptop thì hãy đầu tư vào bộ chuyển mạch HDMI. Thiết bị này luôn gắn cố định với TV, cho phép bạn cắm/rút dễ dàng từ vị trí thuận tiện mà không lo làm hỏng cổng gốc.

Đặt tivi ở vị trí thoáng mát

Khi hoạt động, tivi là thiết bị điện tử nên có xu hướng tỏa nhiệt từ các khe của hệ thống tản nhiệt bên trong tivi ra bên ngoài.

Nhiệt độ lý tưởng cho Smart TV thường nằm trong khoảng 5°C đến 40°C, tương đương điều kiện phòng bình thường.

Vì thế, bạn nên đặt tivi ở vị trí thoáng mát, khô ráo để tránh làm cho nhiệt nóng khi thoát ra ngoài sẽ không gặp môi trường ẩm ướt, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển làm ảnh hưởng đến độ bền của tivi.

Ngoài ra, bạn cũng nên đặt tivi cách tường khoảng 10cm, tạo điều kiện cho hơi nóng thoát ra từ tivi có đủ không gian để luân chuyển vào không khí, góp phần giảm bớt nhiệt độ tỏa ra từ tivi.