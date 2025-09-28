Hành động đơn giản có thể giúp Smart TV cũ tăng tốc

(VTC News) -

Xóa bộ nhớ đệm và gỡ ứng dụng không cần thiết

Smart TV lưu trữ rất nhiều dữ liệu tạm thời trong quá trình sử dụng, đặc biệt là khi bạn thường xuyên mở các ứng dụng như YouTube, Netflix hay trình duyệt web. Những dữ liệu này tích tụ lâu ngày sẽ làm đầy bộ nhớ, khiến thiết bị xử lý chậm hơn. Để khắc phục, bạn nên vào phần cài đặt, tìm mục “Bộ nhớ” hoặc “Ứng dụng”, sau đó xóa cache và gỡ bỏ các ứng dụng không còn sử dụng. Việc này giúp giải phóng dung lượng và tăng tốc độ phản hồi của TV.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, chiếc Smart TV cũ trở lại mượt mà như mới. (Nguồn: Samsung)

Cập nhật phần mềm hệ thống

Nhiều người bỏ qua việc cập nhật phần mềm cho Smart TV, nhưng đây là một bước quan trọng giúp cải thiện hiệu năng. Các bản cập nhật từ nhà sản xuất thường đi kèm với sửa lỗi, tối ưu hóa hệ thống và tăng tính bảo mật. Bạn nên kiểm tra định kỳ trong phần “Cài đặt” > “Hệ thống” > “Cập nhật phần mềm” để đảm bảo thiết bị luôn ở phiên bản mới nhất.

Tắt các tính năng không cần thiết

Một số tính năng như tự động đồng bộ hóa, hiệu ứng hình ảnh nâng cao, hoặc cập nhật ứng dụng nền có thể tiêu tốn tài nguyên hệ thống. Nếu không thực sự cần thiết, bạn nên tắt bớt các tính năng này để giảm tải cho bộ xử lý. Điều này đặc biệt hữu ích với các dòng TV đời cũ có cấu hình thấp.

Khôi phục cài đặt gốc

Nếu đã thử các cách trên mà TV vẫn chậm, bạn có thể cân nhắc khôi phục cài đặt gốc. Thao tác này sẽ đưa thiết bị về trạng thái ban đầu như lúc mới mua, loại bỏ toàn bộ dữ liệu và thiết lập cá nhân. Trước khi thực hiện, hãy sao lưu các thông tin quan trọng để tránh mất dữ liệu.

Vệ sinh khe tản nhiệt

Bụi bẩn tích tụ lâu ngày có thể khiến TV nóng lên và hoạt động kém. Vệ sinh định kỳ giúp thiết bị “thở” tốt hơn và kéo dài tuổi thọ.

Chỉ với vài phút bảo trì định kỳ, bạn sẽ thấy chiếc Smart TV cũ phản hồi nhanh hơn hẳn, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà như mới.