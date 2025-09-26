Những thứ không nên cắm vào cổng USB trên Smart TV

(VTC News) -

Hiện nay, hầu hết các Smart TV hiện đại từ những thương hiệu nổi tiếng như Samsung, LG, Sony, TCL cho đến các nhãn hiệu giá rẻ đều được trang bị ít nhất một cổng USB. Những cổng này thường được đặt ở cạnh bên hoặc mặt sau của TV, bên cạnh các cổng HDMI và AV quen thuộc.

Nhờ có cổng USB, người dùng có thể tận hưởng nhiều tiện ích phong phú, từ việc phát các tệp media cá nhân, ghi lại chương trình truyền hình trực tiếp, kết nối với các thiết bị ngoại vi như tay cầm game, cho đến việc cấp nguồn hoặc sạc cho các thiết bị nhỏ.

Smart TV thường có một hoặc nhiều cổng USB.

Tuy nhiên, không phải tất cả Smart TV đều hỗ trợ đầy đủ các tính năng này, và khả năng cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng thương hiệu cũng như model mà người dùng đang sở hữu. Mặc dù cổng USB mang lại nhiều tiện ích, nhưng không phải thiết bị nào cũng có thể kết nối qua cổng này.

Việc sử dụng sai cách có thể dẫn đến hỏng hóc ổ USB, cháy nổ thiết bị hoặc khiến TV không thể khởi động.

Dưới đây là danh sách một số thiết bị mà bạn nên tránh cắm vào cổng USB của Smart TV:

Ổ cứng ngoài dung lượng lớn

Cổng USB của Smart TV có thể xử lý ổ flash nhỏ, nhưng với ổ cứng ngoài dung lượng lớn thì lại khác. Những ổ cứng này thường yêu cầu nhiều điện năng hơn mức mà cổng có thể cung cấp, đặc biệt khi không có bộ cấp nguồn riêng. Khi TV không thể cung cấp đủ năng lượng, ổ cứng có thể bị ngắt kết nối đột ngột, dẫn đến hỏng file hoặc không thể truy cập.

Smartphone và máy tính bảng để sạc

Việc cắm điện thoại hoặc máy tính bảng vào TV trong khi xem chương trình rất tiện lợi, nhưng điều này cũng có những rủi ro. Cổng USB của TV không được thiết kế để sạc, thường cung cấp ít điện năng hơn nhiều so với bộ sạc tường, dẫn đến quá trình sạc chậm và gây áp lực cho cả thiết bị lẫn cổng. Trong một số trường hợp, điện thoại có thể liên tục kết nối và ngắt kết nối, gây hao mòn không cần thiết cho phần cứng của TV.

Các thiết bị dùng nguồn USB như quạt và đèn

Quạt USB, dây đèn LED và các thiết bị tương tự có vẻ vô hại, nhưng chúng tiêu thụ nhiều điện năng hơn mức mà cổng USB của TV có thể xử lý an toàn trong thời gian dài. Mặc dù chúng có thể hoạt động, nhưng việc liên tục rút điện có thể khiến cổng quá nóng hoặc yếu đi theo thời gian.

Ổ cắm điện nối tiếp

Một số ổ cắm điện có nguồn USB hứa hẹn mở rộng một cổng thành nhiều cổng, cho phép cắm nhiều thiết bị cùng lúc. Tuy nhiên, việc sử dụng ổ cắm này trên cổng USB của TV rất rủi ro. Mỗi thiết bị bổ sung tiêu thụ điện năng, và tổng nhu cầu có thể dễ dàng vượt quá khả năng cung cấp an toàn của cổng. Kết quả thường dẫn đến quá nhiệt, hiệu suất không ổn định hoặc cổng bị tắt hoàn toàn.

Bộ chuyển đổi và adapter HDMI lậu

Một số adapter HDMI hoặc thiết bị stream giá rẻ đi kèm cáp USB để cấp nguồn. Chúng kết nối với cổng HDMI của TV để truyền hình ảnh và lấy điện từ cổng USB để hoạt động. Vấn đề là nhiều thiết bị không chính hãng này thường được sản xuất kém chất lượng và tiêu thụ nhiều dòng điện hơn mức mà cổng USB của TV có thể cung cấp một cách an toàn. Theo thời gian, áp lực dư thừa này có thể khiến cổng USB bị quá nhiệt hoặc hỏng.