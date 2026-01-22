Những mẫu nhà 2 tầng hiện đại đáng tham khảo năm 2026

(VTC News) -

Nhà 2 tầng hiện đại là kiểu thiết kế phổ biến tại Việt Nam, phù hợp với gia đình trẻ, diện tích đất trung bình và ngân sách vừa phải. Các mẫu nhà 2 tầng được ưa chuộng bởi tối ưu công năng, tận dụng ánh sáng – gió tự nhiên và phù hợp với phong cách sống hiện đại.

Dưới đây là các mẫu nhà 2 tầng phù hợp xu hướng 2026:

Nhà 2 tầng phong cách tối giản

Mang phong cách tối giản, ngôi nhà tập trung vào yếu tố tinh gọn, loại bỏ chi tiết thừa và tối ưu không gian.

(Ảnh: Cmctiles)

Nhà 2 tầng phong cách tối giản thường sử dụng hình khối vuông vức, mặt tiền phẳng, hạn chế các chi tiết trang trí. Nhà sử dụng mảng kính lớn lấy ánh sáng tự nhiên.

Nhà ống 2 tầng

(Ảnh: Decoxdesign)

Đây là loại hình nhà ở phổ biến tại đô thị Việt Nam. Thiết kế nhà ống thường tập trung vào việc phá vỡ cấu trúc "hộp kín" bằng cách đưa vào lõi nhà các khoảng thở đắt giá như giếng trời, khoảng thông tầng...

Nhà 2 tầng kết hợp sân vườn

(Ảnh: Decoxdesign)

Nhà 2 tầng có sân vườn kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và mảng xanh tự nhiên. Khu vườn có thể bố trí ở phía trước, phía sau hoặc bên hông nhà. Thiết kế ưu tiên vật liệu tự nhiên (đá, gỗ...) tạo cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Nhà 2 tầng mái Thái

(Ảnh: Cmctiles)

Nhà mái Thái tiếp tục là xu hướng nổi bật năm 2026 nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ, công năng và khả năng thích nghi khí hậu.

Năm 2026, nhà mái Thái được làm mới bằng đường nét hiện đại, màu sắc trung tính, kết hợp kính lớn và không gian mở.

Nhà 2 tầng mái chéo

(Ảnh: Cmctiles)

Nhà mái chéo là thiết kế phá cách so với mái Thái và mái bằng. Mái có độ dốc lệch hoặc chéo về một phía lạ mắt.

Nhà 2 tầng mái Nhật

(Ảnh: Vĩnh Tường)

Mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp cân đối và tính ứng dụng cao. Thiết kế mái Nhật có độ dốc vừa phải, mở rộng các chiều, giúp ngôi nhà trông bề thế nhưng vẫn thanh thoát.

Xu hướng 2026 ưu tiên phong cách hiện đại, kết hợp mái Nhật với hình khối tối giản, gam màu trung tính và cửa kính lớn để tăng ánh sáng tự nhiên.

Nhà 2 tầng phong cách tân cổ điển

(Ảnh: Decoxdesign)

Năm 2026, mẫu nhà 2 tầng tân cổ điển tiếp tục khẳng định sức hút nhờ vẻ đẹp sang trọng, tinh tế nhưng không quá cầu kỳ. Thiết kế tập trung khai thác các chi tiết phào chỉ nhẹ, cột trụ đơn giản và màu sắc trang nhã như trắng, kem, be.