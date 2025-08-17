(VTC News) -

Những năm gần đây, xu hướng làm trần thạch cao ngày càng được ưa chuộng nhờ tính thẩm mỹ cao, khả năng che khuyết điểm và cách âm, cách nhiệt tốt. Vấn đề nhiều gia chủ thắc mắc là: liệu nhà cấp 4 có thực sự nên làm trần thạch cao?

Ưu điểm của trần thạch cao

Trần thạch cao mang lại giá trị thẩm mỹ cao. Các tấm thạch cao có bề mặt mịn, dễ tạo hình, cho phép thiết kế nhiều kiểu dáng như trần phẳng, trần giật cấp hay kết hợp với đèn LED âm trần. Nhờ vậy, nhà cấp 4 trở nên hiện đại và sang trọng hơn.

Bên cạnh đó, trần thạch cao giúp che đi những khuyết điểm của phần mái hoặc hệ thống dây điện, ống nước, đồng thời tăng khả năng cách âm và cách nhiệt. Đặc biệt, ở những vùng khí hậu nóng, trần thạch cao có thể giúp giảm nhiệt độ bên trong nhà, tạo cảm giác mát mẻ hơn.

Trần thạch cao đảm bảo tính thẩm mỹ. (Ảnh minh họa)

Một ưu điểm nữa của trần thạch cao là thi công nhanh và ít gây ảnh hưởng đến kết cấu của ngôi nhà. Khi cần sửa chữa hoặc thay đổi thiết kế, việc tháo dỡ và lắp đặt lại cũng tương đối đơn giản.

Nhược điểm của trần thạch cao

Mặc dù có nhiều ưu điểm song trần thạch cao cũng tồn tại những hạn chế. Chất liệu thạch cao kỵ nước, dễ bị ố vàng hoặc bong tróc nếu bị ngấm nước, đặc biệt ở nhà cấp 4 mái tôn nếu không xử lý chống dột tốt. Hơn nữa, nếu thi công không chuẩn, trần thạch cao dễ bị nứt hoặc võng sau một thời gian sử dụng.

Chi phí làm trần thạch cao cũng là yếu tố cần xem xét. Dù không quá đắt đỏ, nhưng với những gia đình muốn tiết kiệm tối đa, đây vẫn là khoản chi phí đáng cân nhắc.

Có nên làm trần thạch cao cho nhà cấp 4?

Việc lựa chọn làm trần thạch cao hay không phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện của từng gia đình. Nếu mong muốn một không gian đẹp, mát mẻ và có khả năng che khuyết điểm tốt, trần thạch cao là lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, cần đảm bảo một số điều kiện kỹ thuật và lựa chọn giải pháp phù hợp.

Trần thạch cao gồm 2 loại chính: trần nổi và chìm. Trần nổi thường dễ thi công, lắp đặt trực tiếp vào khung xương treo dưới mái, phù hợp với nhà cấp 4 mái tôn hoặc mái ngói. Trong khi đó, trần chìm mang lại vẻ đẹp liền mạch, sang trọng, nhưng yêu cầu kết cấu mái vững chắc và chiều cao phòng đủ lớn để không gây cảm giác bí bách.

Để đảm bảo hiệu quả, khi thi công trần thạch cao, gia chủ cần lưu ý kết cấu mái phải đủ chắc, chịu được trọng lượng. Khoảng cách từ nền đến mái tối thiểu 2,8 – 3m để tránh gây cảm giác thấp, bí. Với nhà mái tôn hoặc khu vực khí hậu ẩm, mưa nhiều, nên chọn tấm thạch cao chống ẩm, chống cháy để tăng độ bền. Nên chọn đơn vị thi công uy tín vì kỹ thuật thi công quyết định độ bền và thẩm mỹ của trần.