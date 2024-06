Những lợi ích măng tây mang đến cho sức khỏe của bạn

(VTC News) -

Măng tây là thực phẩm quý giá, nguồn gốc từ châu Âu hàm lượng dinh dưỡng cao gồm vitamin A, C, E, K và B6, cũng như folate, sắt, đồng, canxi và protein. Khi sử dụng măng tây có lợi ích đến sức khỏe chúng ta:

Có thể giúp giảm cân

Bài viết trên website Bệnh viện Vinmec cho biết, măng tây không chỉ chứa ít chất béo và calo (một chén măng tây giúp bạn giảm chỉ 32 calo), mà còn chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan, là lựa chọn tốt nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Vì cơ thể tiêu hóa chất xơ chậm nên giúp bạn cảm thấy no giữa các bữa ăn.

Chất xơ chắc chắn có thể giúp bạn cảm thấy no, có lợi cho việc giảm cân. Thêm vào đó, chất xơ cũng có thể hỗ trợ táo bón và nghiên cứu cho thấy, nó có thể giúp giảm cholesterol.

Để tối đa hóa khả năng đốt cháy calo của măng tây, bạn hãy sử dụng kết hợp măng tây với một quả trứng luộc chín. Sự kết hợp giữa măng tây giàu chất xơ với protein của trứng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giúp ngăn ngừa UTIs

Măng tây chứa hàm lượng cao axit amin asparagine tác dụng giúp măng tây trở thành một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên. Nói cách khác, ăn nhiều măng tây có thể giúp thải chất lỏng và muối dư thừa ra khỏi cơ thể, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu.

Bạn nên cho măng tây vào thực đơn của mình.

Nhiều chất chống oxy hóa

Măng tây, đặc biệt là măng tây tím chứa nhiều anthocyanins, giúp trái cây và rau màu đỏ, xanh và tím, đồng thời tác dụng chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các gốc tự do gây hại cho sức khỏe.

Khi sơ chế măng tây, cố gắng không để măng tây bị chín quá. Mặc dù nấu chín rau giúp kích hoạt khả năng chống ung thư, nhưng chế biến măng tây với các cách luộc hoặc xào quá lâu có thể làm mất đi một số lợi ích dinh dưỡng có thể cung cấp cho sức khỏe.

Các nhà dinh dưỡng cho rằng măng tây nấu quá chín có thể khiến các vitamin bị mất đi vào nước.

Chứa nhiều vitamin E

Măng tây cũng thuộc nguồn cung cấp vitamin E, một chất chống oxy hóa quan trọng khác. Vitamin E còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch đồng thời bảo vệ các tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do.

Các nhà dinh dưỡng cho rằng để bổ sung những lợi ích của loại vitamin này, bạn hãy nướng măng tây với một ít dầu ô liu. Lý giải nhận định này là bởi vì cơ thể chúng ta hấp thụ vitamin E tốt hơn nếu nó được ăn cùng với một số chất béo. Khi bạn nấu nó với dầu ô liu, bạn sẽ nhận được chất béo lành mạnh và vitamin E.

Giàu axit folic

Bốn ngọn măng tây chứa 22% lượng axit folic được khuyến nghị hàng ngày của bạn, vì thế thực phẩm này rất tốt cho thai kỳ. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, Axit folic cần thiết cho những người đang có kế hoạch mang thai, vì nó có thể giúp bảo vệ khỏi khuyết tật ống thần kinh.

nghiên cứu đánh giá được công bố trên tạp chí Frontiers of Neuroscience cho thấy, bổ sung axit folic giúp giảm nguy cơ sinh non khi uống axit folic trước khi thụ thai so với những phụ nữ không bổ sung axit folic.

Măng tây rất tốt cho sức khoẻ.

Măng tây chứa nhiều vitamin K

Cùng với các loại rau lá xanh khác, măng tây là nguồn cung cấp vitamin K. Loại vitamin này rất quan trọng đối với quá trình đông máu (giúp cơ thể bạn cầm máu sau khi bị cắt) cũng như sức khỏe của xương.

Chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, hầu hết mọi người đều nghĩ đến canxi để giúp xương khỏe mạnh, nhưng vitamin K cũng rất quan trọng. Măng tây thực sự có thể giúp cơ thể hấp thụ canxi nhằm cải thiện tình trạng xương của cơ thể.

Tốt cho tim mạch

Báo Lao động dẫn chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng trên tờ Boldskyd cho biết, măng tây rất giàu potassium (kali) nên giúp điều hòa huyết áp, do chứa nhiều folate nên măng tây giúp tim khỏe mạnh. Măng tây chứa rất nhiều chất xơ nên có thể giải tán đám cholesterol gây phiền nhiễu có trong máu.

Tốt cho đường ruột

Măng tây chứa một loại carbohydrate tên là inulin, chất này rất quan trọng trong việc tạo điều kiện cho hệ thống ruột hoàn thành tốt chức năng. Inulin cũng giúp cho sự tăng trưởng của những vi khuẩn có lợi cho đường ruột như Lactobacilli và Bifidobacteria. Do có nhiều chất xơ nên măng tây có tác dụng nhuận tràn.