Những lợi ích đáng ngạc nhiên của khoai lang tím

(VTC News) -

Lương y Hoàng Duy Tân chia sẻ trên Báo Sức khoẻ và Đời sống cho biết, khoai lang tím giàu các chất mangan, canxi, vitamin A, B, choline. Khoai lang tím còn chứa nhiều chất chống oxy hóa nên rất tốt cho sức khỏe.

Dưới đây là một số tác dụng của khoai lang tím:

Giảm huyết áp

Theo nghiên cứu tại Mỹ, khoai lang tím có tác dụng trong việc phòng ngừa bệnh cao huyết áp.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Scranton (Mỹ) cho biết, tác dụng của khoai lang tím đối với huyết áp tuy nhỏ nhưng lại đủ để giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

18 người tình nguyện được mời tham gia cuộc thí nghiệm ăn 6 - 8 củ khoai lang tím nướng trong lò vi sóng, 2 lần/ngày trong thời gian 4 tuần liên tục. Phần lớn những người tham gia đều mắc chứng tăng cân và cao huyết áp, cùng nhóm người khác không ăn khoai để đối chứng. Kết quả, nhóm ăn khoai lang tím có chỉ số huyết áp, kể cả cực đại lẫn cực tiểu đều giảm.

Qua nghiên cứu, nhóm đề tài phát hiện thấy, khoai lang tím có các hợp chất giống như trong thuốc hạ huyết áp ACF inhebitor và các hợp chất hữu ích khác mà người ta chưa phát hiện được. Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, khoai lang tím được xem là một trong những loại thực phẩm, thuốc chữa bệnh quý được người dân ở đây dùng thường xuyên sử dụng.

Tốt cho tim mạch

Đối với sức khỏe của con người, theo nghiên cứu của David Heber, Đại học Harvard (Mỹ), chất anthocyanin có thể cắt được cơn đau tim, giảm thiểu các tổn thương não liên quan đột quỵ và ngăn cản sự tạo thành các cục máu đông trong lòng mạch máu (nguyên nhân dẫn đến tắc mạch, gây tai biến mạch máu não và những cơn nhồi máu cơ tim đột ngột), hạn chế sự suy giảm sức đề kháng.

Khoai lang tím giàu chất anthocyanin. Vỏ của khoai lang tím chứa chất anthocyanines nhiều hơn trong ruột cùng củ khoai lang. Hơn nữa, màu nạc bột khoai có màu sậm, chứa nhiều anthocyanine hơn.

Tác dụng giảm cân

Tại Hàn Quốc, khoai lang tím từ lâu được xem là phương thuốc dân gian giúp giảm cân. Khoai lang nói chung và khoai lang tím riêng là nhóm thực phẩm giàu dưỡng chất như vitamin A, B, C, E, protein, tinh bột, axít amin và rất nhiều các loại nguyên tố vi lượng như: canxi, sắt, magiê, kẽm... Đây được xem là thực phẩm số 1 cho những người muốn giảm cân và chứa ít năng lượng, chóng no lại ngon miệng.

Nếu so với cơm gạo, các loại củ khác thì khoai lang tím chỉ có mức năng lượng bằng 1/3 nhóm thực phẩm nói trên. Trung bình cứ 100g khoai lang chỉ chứa khoảng 0,2g chất béo, bằng 1/4 bát cơm.

Một củ khoai lang chứa hàm lượng kali nhiều hơn tới 28% so với một quả chuối. Vì những lợi thế này của khoai lang mà người ta đã xếp nó vào nhóm thực phẩm, giúp giảm cân, làm đẹp và an toàn. Cách tốt nhất là ăn vào bữa trưa, khoảng 100g là có lợi cho hệ thống tiêu hóa.

Giảm đường

Trong khoai lang tím có chất béo, đường mỡ thấp nên rất có lợi cho nhóm người mắc bệnh đái tháo đường. Các nghiên cứu còn cho thấy anthocyanin tác dụng tốt trong việc điều hòa lượng đường huyết của những bệnh nhân đái tháo đường.

Chống lão hóa da

Ăn khoai lang 2 lần/tuần sẽ giúp da mềm mại và đẹp hơn vì khoai lang tím có chứa nhiều sinh tố có lợi, chất khoáng, chất xơ. Có thể ăn khoai luộc hoặc nghiền khoai lang nhuyễn, trộn với sữa tươi hoặc sữa chua đắp lên da.

Ngăn ngừa nếp nhăn

Khoai lang tím giàu beta carotene, vitamin B1, vitamin C, Ca, Mg và các chất dinh dưỡng khác. Đặc biệt, nó có anthocyanins tác dụng chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa nếp nhăn, ngăn ngừa mỏi mắt.

Kháng viêm và làm mờ vết thâm: Khi da sưng đỏ hoặc đau rát chỉ cấn cắt lát khoai mỏng đắp lên đó trong khoảng 10 - 15 phút sẽ làm dịu đau.

Trị vàng da

Ăn thường xuyên cháo khoai lang tím với gạo nếp hoặc bột ngô sẽ có tác dụng giảm bệnh vàng da và làm cho da trở nên sáng láng.

Giàu chất chống oxy hóa

Khoai lang tím rất giàu chất chống oxy hóa, bao gồm anthocyanins và vitamin C. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại do các phân tử có hại gọi là gốc tự do gây ra. Từ đó hạn chế các bệnh như ung thư, bệnh tim, tiểu đường và rối loạn thoái hóa thần kinh.

Cải thiện triệu chứng của bệnh hen suyễn

Nhiều nghiên cứu chứng minh chế độ ăn uống nhiều chất chống oxy hóa như vitamin A và C liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Một đánh giá của 40 nghiên cứu cho thấy sự xuất hiện của bệnh hen suyễn ở người lớn có liên quan đến lượng vitamin A thấp.

Vì vậy, những người bị hen suyễn nên bổ sung khoai lang tím vào thực đơn hằng ngày của mình. Khoai lang tím là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và vitamin A và C, giúp bạn đạt được mức tiêu thụ hàng ngày đối với các loại vitamin này.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Khoai lang tím có thể giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hoá của bạn. Trong khoai lang tím có chứa đầy carbs phức tạp và nguồn tinh bột kháng tốt, loại carb có khả năng chống lại quá trình tiêu hóa.

Một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy tinh bột kháng từ khoai lang tím làm tăng số lượng Bifidobacteria - một loại vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

Những vi khuẩn này đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe đường ruột của bạn, hỗ trợ sự phân hủy của carbs phức tạp và chất xơ.

Chúng thậm chí có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư đại trực tràng, bệnh viêm ruột (IBD) và hội chứng ruột kích thích (IBS). Loại củ này cũng sản xuất axit béo lành mạnh và vitamin B.