Những khách sạn gần Quảng trường Ba Đình thuận tiện xem diễu binh, diễu hành 2/9

(VTC News) -

Sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang tạo sức hút mạnh mẽ, khiến Hà Nội trở thành tâm điểm du lịch của cả nước trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay.

Để thuận tiện cho việc xem diễu binh, diễu hành vào sáng sớm 2/9, dư khách nên lưu trú tại những khách sạn gần khu vực Quảng trường Ba Đình. Dưới đây là một số gợi ý có thể tham khảo.

Khách sạn A25 - 45B Giảng Võ

A25 Hotel - 45B Giảng Võ. (Ảnh: A25 Hotel)

Du khách lưu trú tại A25 Hotel - 45B Giảng Võ chỉ cần 5 phút đi bộ là đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc Văn Miếu Quốc Tử Giám.

A25 Hotel - 45B Giảng Võ cung cấp nhiều hạng phòng từ phòng tiêu chuẩn đến phòng cao cấp. Giá phòng tại đây dao động từ 1 - 1,5 triệu đồng/đêm, tùy loại.

Khách sạn A25 - Đội Cấn 2

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của Hà Nội, A25 Hotel - Đội Cấn 2 chỉ mất khoảng 10 phút để đến Hồ Hoàn Kiếm. Khách sạn cung cấp nhiều hạng phòng như tiêu chuẩn 1, tiêu chuẩn 2, sang trọng. Giá nghỉ mỗi đêm dao động từ 1 triệu đồng, tùy hạng phòng.

Khách sạn Pan Pacific Hanoi

Khách sạn Pan Pacific Hanoi (nằm trên đường Thanh Niên, ven Hồ Tây), cách địa điểm xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9 khoảng 2 km.

Ở phân khúc cao cấp, khách sạn Pan Pacific Hanoi có mức giá từ 2,6 đến hơn 10 triệu đồng/đêm, tùy hạng phòng.

Pan Pacific Hanoi cách điểm xem lễ diễu binh, diễu hành chỉ khoảng 2 km. (Ảnh: Booking)

Dolce By Wyndham Hanoi Golden Lake

Tọa lạc tại B7, Giảng Võ, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake cách Quảng trường Ba Đình chưa đầy 2km. Du khách có thể đi bộ hoặc di chuyển bằng các phương tiện như taxi, xe ôm.

Khách sạn cung cấp hệ thống 342 phòng nghỉ, 8 phòng họp tiêu chuẩn, bể bơi vô cực dát vàng. Giá phòng tại đây dao động từ 2,2 đến hơn 7 triệu đồng/đêm, tùy hạng phòng.

Dolce By Wyndham Hanoi Golden Lake là khách sạn 5 sao, nổi bật với thiết kế dát vàng. (Ảnh: Booking)

Lotte Hotel Hanoi

Với giá phòng từ hơn 3 triệu đồng/đêm, Lotte Hotel Hanoi tọa lạc tại vị trí "vàng" trên đường Liễu Giai, mang đến cho du khách cơ hội hòa mình vào lễ hội trọng đại của dân tộc dịp 2/9.

REY Hotel Hanoi

Tọa lạc tại phố Lý Nam Đế, REY Hotel Hanoi cũng nằm trong bán kính dễ dàng tiếp cận với khu vực tổ chức lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9.

Giá phòng một đêm tại REY Hotel Hanoi từ 2 triệu đồng trở lên.

Beryl Signature Hanoi Hotel

Nằm trên phố Hàng Sứ (phường Hoàn Kiếm), Beryl Signature Hanoi Hotel gần khu vực phố cổ và cách Quảng trường Ba Đình ít phút di chuyển.

Khách sạn có thiết kế thanh lịch pha trộn giữa phong cách Pháp cổ điển và hiện đại. Giá phòng mỗi đêm tại Beryl Signature Hanoi Hotel từ trên 2,5 triệu đồng.

Khách sạn Hà Nội kín chỗ dịp 2/9 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội. Khoảnh khắc đặc biệt này khiến nhu cầu lưu trú tại các khách sạn nằm dọc theo trục diễu binh, diễu hành như khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình, phố Tràng Tiền, phố Tràng Thi, phố Nguyễn Thái Học, đường Cát Linh...đều tăng vọt. Đáng chú ý, những phòng có ban công hoặc cửa sổ nhìn thẳng về khu vực diễu binh, diễu hành, đều có khách đặt từ nhiều tháng trước. Hệ thống đặt phòng khách sạn REY Hotel Hanoi (14 phố Lý Nam Đế) thông báo đã kín khách vào đêm 1/9. Khách sạn Pullman Hà Nội nằm trên đường Cát Linh, với 237 phòng đã được đặt kín 100% từ đêm 30/8 đến đêm 2/9. Trên một số nền tảng đặt phòng trực tuyến, một số khách sạn ở phân khúc 5 sao trở lên như JW Marriott, Intercontinental Hanoi Westlake, Sofitel Legend Metropole Hà Nội còn rất ít phòng vào đêm 1/9. Khảo sát từ các ứng dụng đặt phòng trực tuyến cho thấy, các khách sạn 1-3 sao, nhà nghỉ, homestay có mức giá tăng cao hơn, có nơi tăng gấp đôi so với ngày thường, đặc biệt là khu vực phường Hoàn Kiếm, Ba Đình.