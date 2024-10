Khóc nghẹn cảnh người thân đón thi thể nam thanh niên tử vong khi cứu hộ lũ lụt

Do ảnh hưởng của bão số 6 gây mưa to đến rất to kéo dài từ ngày 26-28/10 khiến hơn 30.000 ngôi nhà ở Quảng Bình bị ngập, đặc biệt là tại 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Trong những giờ qua, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đang cố gắng, nỗ lực ứng cứu di dời người dân đến nơi an toàn. Đặc biệt, tại những địa phương có nguy cơ ngập sâu, lực lượng chức năng đã cố gắng tiếp cận di dời các hộ gia đình có người già và trẻ nhỏ bị cô lập ra khỏi vùng nguy hiểm.

Thi thể anh H. được tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm.

Trong quá trình giúp đỡ người dân vùng ngập lụt di dời do ảnh hưởng của bão số 6 hôm 27/10 vừa qua, anh Lê Ngọc H. (SN 2002), ở thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy - một thanh niên xung kích của địa phương bị nước cuốn mất tích khiến nhiều người xót xa.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, vào khoảng 7h15 ngày 28/10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh H. cách vị trí bị nạn khoảng 200m.

Ngay sau đó, thi thể của anh H. đã được lực lượng chức năng đưa về với gia đình. Khoảnh khắc đón nam thanh niên trở về, người thân và hàng xóm không khỏi nghẹn ngào. Ai cũng không nén được giọt nước mắt đau thương mà òa khóc nức nở.

Người thân của nam thanh niên đã bật khóc nức nở khi lực lượng chức năng đưa thi thể anh trở về với gia đình.

Xót xa hơn cả là hình ảnh người bà hơn 90 tuổi của anh H. chống gậy ngồi trước hiên nhà nghẹn ngào khi thấy cháu trai được mọi người đưa về. Dù mắt đã mờ, chân đã chậm, người phụ nữ từng trải qua bao sương gió của đời vẫn phải chịu thêm nỗi đau mất đi người cháu nội ngoan ngoãn. Khoảnh khắc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến nhiều người rưng rưng rơi lệ.

Chàng thanh niên trẻ ra đi ở tuổi 22 bỏ lại gia đình cùng bao ước mơ, hoài bão khiến tất cả bàng hoàng, xót xa.

