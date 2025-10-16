Có nên ốp sàn gỗ cho phòng bếp?

(VTC News) -

Trong thiết kế nội thất hiện đại, sàn gỗ ngày càng được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp sang trọng, tự nhiên. Tuy nhiên, khi áp dụng cho không gian đặc thù như phòng bếp, nhiều người lo ngại nước rơi, vết bẩn dầu mỡ sẽ dẫn tới hư hỏng.

Ưu điểm khi ốp sàn gỗ cho phòng bếp

Tăng giá trị thẩm mỹ

Sàn gỗ mang đến vẻ đẹp tự nhiên, giúp không gian bếp ấm áp, gần gũi. Khi kết hợp tủ bếp gỗ hoặc nội thất màu sáng, tổng thể căn bếp đồng nhất hơn so với sàn gạch truyền thống.

Dễ vệ sinh

Với công nghệ xử lý bề mặt hiện đại, các loại sàn gỗ công nghiệp có khả năng chống bám bẩn tốt. Vết dầu mỡ hay thực phẩm rơi xuống sàn đều dễ dàng lau sạch bằng khăn ẩm.

An toàn

Một ưu điểm đáng kể khác của sàn gỗ là khả năng chống trơn trượt. Do bề mặt có độ ma sát cao, sàn gỗ giúp giảm nguy cơ ngã – điều đặc biệt quan trọng trong không gian thường xuyên tiếp xúc với nước như phòng bếp.

Dễ phối hợp nội thất

Tông màu tự nhiên của sàn gỗ (nâu, vàng nhạt, ghi xám…) dễ kết hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau, từ cổ điển, tối giản đến hiện đại.

Nhược điểm cần lưu ý

Nhạy cảm với nước và độ ẩm

Đây là điểm yếu lớn nhất khi sử dụng sàn gỗ cho phòng bếp. Nước từ việc rửa chén, nấu ăn hay hơi ẩm lâu ngày có thể khiến sàn bị phồng rộp, cong vênh hoặc ố màu. Nếu chọn loại gỗ giá rẻ, độ bền sẽ càng kém.

Chi phí cao

Sàn gỗ, đặc biệt là loại chống nước hoặc nhập khẩu, giá cao hơn so với gạch men hoặc đá. Bên cạnh đó, chi phí thi công và bảo dưỡng định kỳ cũng là yếu tố cần tính đến.

Có nên ốp sàn gỗ cho khu vực bếp?

Theo các chuyên gia nội thất, khi ốp sàn gỗ cho khu vực bếp, nên chọn loại sàn gỗ cao cấp, có khả năng chống nước, chịu trầy xước tốt, dễ lau chùi. Nên chọn loại có gam màu tối hoặc trung tính để tăng cảm giác sạch sẽ. Một số màu nên chọn như vàng nâu, sáp ong, ghi...

Khi thi công cần đảm bảo đúng kỹ thuật. Nên có lớp xốp chống ẩm, khe giãn nở hợp lý và vệ sinh thường xuyên để kéo dài tuổi thọ sàn.

Ngoài ra, có thể kết hợp thảm chống nước tại khu vực rửa bát. Điều này giúp bảo vệ sàn khỏi ẩm mốc và hạn chế trơn trượt.