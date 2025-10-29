Diện tích phòng bếp bao nhiêu hợp lý?

(VTC News) -

Phòng bếp không chỉ là khu vực nấu nướng mà còn là “trái tim” của ngôi nhà – nơi sum họp, sẻ chia những bữa ăn ấm cúng bên gia đình. Vì vậy, việc lựa chọn diện tích phòng bếp hợp lý vừa đảm bảo công năng, vừa mang lại cảm giác thoải mái, tiện nghi là điều vô cùng quan trọng.

Phòng bếp bao nhiêu mét vuông hợp lý?

Theo các chuyên gia nội thất, không có con số chính xác hay cố định cho diện tích nhà bếp. Diện tích phòng bếp tùy theo quy mô căn nhà, số lượng thành viên và phong cách sinh hoạt của gia đình.

Với những căn hộ chung cư nhỏ, nhà phố hoặc nhà cấp 4, diện tích phòng bếp chỉ khoảng 6 - 10m2. Nên chọn thiết kế bếp chữ L hoặc chữ I nhỏ gọn, tối ưu từng góc không gian.

Trong các ngôi nhà hiện đại, diện tích phòng bếp trung bình 10 - 15m2. Không gian này đủ để bố trí bàn ăn nhỏ 4–6 người, kết hợp khu nấu nướng và lưu trữ đồ dùng. Với diện tích này, gia chủ có thể chọn bếp chữ L hoặc chữ U, tạo cảm giác rộng rãi và sang trọng hơn.

Không có con số chính xác hay cố định cho diện tích phòng bếp. (Ảnh: DesignCafe)

Với những căn biệt thự rộng hoặc nhà có diện tích sàn lớn, bếp có thể rộng trên 15m2. Không gian rộng giúp dễ dàng bố trí bàn đảo bếp, quầy bar mini hoặc khu vực ăn uống riêng biệt.

Diện tích bếp phụ thuộc những yếu tố nào?

Diện tích phòng bếp phụ thuộc vào số lượng thành viên trong gia đình. Gia đình đông người cần khu vực nấu nướng và bàn ăn rộng rãi. Gia đình 2–3 người có thể dùng bếp 8–10m2, trong khi gia đình 5–6 người nên bố trí tối thiểu 12–15m2.

Ngoài ra, diện tích phòng bếp còn phụ thuộc phong cách thiết kế. Nếu yêu thích bếp mở liên thông với phòng khách, diện tích nên rộng hơn (từ 15m2 trở lên) để tạo sự thoáng đãng, tránh mùi thức ăn lan tỏa. Ngược lại, với bếp khép kín, không gian có thể gói gọn trong khoảng 8–12m2.

Các chuyên gia nội thất cho rằng, dù bếp lớn hay nhỏ, bố cục khoa học và ánh sáng hợp lý luôn là yếu tố quyết định sự tiện nghi. Điều quan trọng nhất là thiết kế phải phù hợp với thói quen sinh hoạt, đảm bảo tiện lợi, thoáng mát và an toàn.