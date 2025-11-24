Những ca khúc nhạc phim kinh điển được tái hiện gây xúc động

(VTC News) -

Trong chương trình “Giao lưu đoàn làm phim, diễn viên điện ảnh và biểu diễn âm nhạc trong phim” vừa diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng đã vang lên, đón nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Cục Điện ảnh tổ chức, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống lúc chương trình đang cao trào nhưng không làm khán giả rời đi. Hàng nghìn người vẫn mặc áo mưa, che ô đứng lại đến phút cuối để nghe trọn những ca khúc nhạc phim đã gắn với ký ức nhiều thế hệ.

Mở màn cho phần nhạc phim, NSND Trọng Phúc cất giọng với ca khúc Bài ca đất phương Nam - nhạc phim đã nằm lòng khán giả từ khi bộ phim truyền hình Đất phương Nam lên sóng năm 1997.

Qua giọng hát của NSND Trọng Phúc, những câu ca nằm lòng bao thế hệ của Bài ca đất phương Nam đã làm sống lại những thước phim mang đậm màu sắc cuộc sống người dân vùng sông nước.

Năm 2023, bộ phim đã được ra mắt phiên bản điện ảnh với tên Đất rừng phương Nam và một lần nữa Bài ca đất phương Nam được sử dụng làm nhạc phim.

NSND Trọng Phúc mở màn với ca khúc "Bài ca đất phương Nam".

Với chất giọng đặc trưng, nữ ca sĩ Phương Thanh khiến không ít khán giả bồi hồi nhớ lại những năm 1990 khi thể hiện ca khúc Giã từ dĩ vãng - nhạc phim cùng tên. Kể về số phận lênh đênh của người phụ nữ tên Hạnh, bộ phim của đạo diễn Đinh Đức Liêm lấy nhiều nước mắt của khán giả.

Từng là phim truyền hình ăn khách nhất, Giã từ dĩ vãng được xếp vào hàng kinh điển của màn ảnh nhỏ.

Phương Thanh hát ca khúc "Giã từ dĩ vãng" khiến nhiều khán giả bồi hồi.

Mưa đỏ là phim điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn đối với công chúng trong năm 2025. Lấy cảm hứng từ Mưa đỏ, ca khúc Còn gì đẹp hơn ra đời và trở thành hiện tượng âm nhạc khi thu hút hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng mạng xã hội.

Với giai điệu nhẹ nhàng, tươi sáng, lời ca giản dị, chân thành nhưng hết sức xúc động, bài hát Còn gì đẹp hơn đã chạm đến trái tim người nghe.

Dàn diễn viên Mưa đỏ cùng nhau thể hiện ca khúc "Còn gì đẹp hơn".

Mạch cảm xúc tiếp tục được nối dài với Đón ánh mặt trời - nhạc phim Kính vạn hoa. Sự xuất hiện của “Quý ròm” Ngọc Trai và “Tiểu Long” Vũ Long trên sân khấu, cùng sự tham gia của các ca sĩ, rapper và nhóm thiếu nhi, khiến không khí trước sân khấu như trẻ lại.

Năm 2004, phim truyền hình Kính vạn hoa (do Nguyễn Minh Chung và Đỗ Phú Hải làm đạo diễn) lên sóng đã tạo cơn sốt với khán giả nhiều thế hệ. Được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nội dung phim xoay quanh những câu chuyện vui buồn tuổi học trò.

Sau 20 năm, Kính vạn hoa bản điện ảnh (đạo diễn Võ Thanh Hòa) ra rạp với sự góp mặt của dàn diễn viên cũ, làm sống lại ký ức tuổi thơ của nhiều người.

Những ca khúc nhạc phim quen thuộc được tái hiện trên sân khấu.

Không dừng ở đó, khán giả tiếp tục được đưa trở lại vùng ký ức tuổi thơ qua ca khúc Mơ khách đường xa - nhạc phim Dế Mèn - Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội do ca sĩ VLARY thể hiện.

Một trong những tiết mục gây bất ngờ cho khán giả là phần trình diễn Diễm xưa - nhạc phim điện ảnh Em và Trịnh do Akari Nakatani thể hiện.

Trong trang phục kimono, nữ ca sĩ cất giọng hát trong trẻo, da diết. Trên màn hình phía sau, hiệu ứng mapping mưa được dàn dựng khéo léo, hòa vào làn mưa thật đang rơi ngoài không gian, khiến cảm xúc của người xem được đẩy lên cao.

Nhạc phẩm Never enough trong bộ phim The greatest showman - Bậc thầy của những giấc mơ đã từng làm say đắm hàng triệu khán giả trên toàn thế giới, trở thành biểu tượng của điện ảnh Hollywood. Giai điệu đầy cảm hứng, cao vút và mãnh liệt của bài hát này đã được tái hiện qua phần trình bày của ca sĩ Võ Hạ Trâm - một giọng ca nội lực và giàu cảm xúc.

Từ những ca khúc đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ, đến những giai điệu mới đầy cảm hứng của điện ảnh đương đại, tất cả đã cùng hòa quyện để tạo nên một đêm giao lưu đầy ý nghĩa, nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 25/11 tại TP.HCM. Đây là hoạt động để TP.HCM giới thiệu sự chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh được UNESCO công nhận “Thành phố sáng tạo điện ảnh”, đồng thời đánh dấu 55 năm Liên hoan phim Việt Nam ra đời (1970-2025). Trong 5 ngày diễn ra, ngoài các buổi chiếu phim, sẽ có các hoạt động như chiếu phim miễn phí tại 3 cụm rạp lớn ở TP.HCM, hội thảo chuyên đề về phát triển ngành điện ảnh và triển lãm ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn Điện ảnh"... Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào tối 25/11 tại Nhà hát Quân Đội.