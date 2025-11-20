Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24: Cơ hội để phát triển và lan tỏa nền điện ảnh

(VTC News) -

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 25/11 tại TP.HCM. Đây là hoạt động để TP.HCM giới thiệu sự chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh được UNESCO công nhận “Thành phố sáng tạo điện ảnh”, đồng thời đánh dấu 55 năm Liên hoan phim Việt Nam ra đời (1970-2025).

Phát biểu tại họp báo khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông cho biết với khẩu hiệu "Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới", LHP không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, mà còn khẳng định bản lĩnh và khát vọng của nền điện ảnh Việt Nam trong hành trình hội nhập sâu rộng với thế giới.

Liên hoan phim Việt Nam năm nay có nhiều hoạt động phong phú: các chương trình triển lãm, chiếu phim, giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả, hội thảo chuyên ngành cùng các sáng kiến ứng dụng công nghệ trong sản xuất, quảng bá và phân phối phim.

"Chúng tôi đặc biệt chú trọng việc tôn vinh bản sắc Việt trong điện ảnh và tạo điều kiện để các đoàn làm phim quốc tế hợp tác, nâng cao chất lượng sản xuất và mở rộng thị trường quốc tế", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói.

Với kinh nghiệm tổ chức cùng sự chuẩn bị chu đáo, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ tin tưởng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra thành công, trở thành sự kiện nghệ thuật có sức lan tỏa và thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu điện ảnh trên cả nước.

Phim "Mưa đỏ" được chọn để chiếu khai mạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cũng nhận định Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 là cơ hội lớn để thành phố phát triển và lan tỏa điện ảnh Việt Nam.

"Liên hoan phim lần này sẽ giúp TP.HCM trở thành trung tâm điện ảnh, kết nối các nhà sản xuất, phát hành và tiêu thụ phim trong nước và quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các hội thảo chuyên sâu sẽ thảo luận về tiềm năng phát triển điện ảnh TP.HCM, đồng thời tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững và vượt qua các khó khăn, vướng mắc của ngành", bà Thúy nói.

Về phía Cục Điện ảnh, Cục trưởng Đặng Trần Cường cho biết LHP năm nay đã lựa chọn được 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị. Chương trình phim dự thi với 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình. Cùng đó là 57 bộ phim các thể loại được đưa vào chương trình phim toàn cảnh.

Ngoài hoạt động chiếu phim, LHP còn tổ chức các Hội thảo chuyên đề, giao lưu đoàn làm phim, các nghệ sĩ với khán giả, cùng nhiều sự kiện bên lề như chương trình nghệ thuật Âm nhạc và trình diễn thời trang trong phim. Điểm mới của LHP năm nay là chương trình xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương.

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan phim phát biểu.

Liên quan việc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra trong bối cảnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết Ban tổ chức đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ, trong đó có việc công khai tài khoản quyên góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

"Trước mỗi sự kiện, chúng tôi sẽ đăng mã QR và thông báo tài khoản để khán giả, diễn viên có thể chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung. Đây là một trong những phương án hiệu quả mà chúng tôi triển khai trong thời điểm khó khăn này", ông Tạ Quang Đông cho biết.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 khai mạc lúc 20 giờ ngày 21/11 tại Khu hội trường Thống Nhất, TP.HCM, với sự tham gia của 5.500 đại biểu. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp và livestream trên các nền tảng số. Trong 5 ngày diễn ra, ngoài các buổi chiếu phim, sẽ có các hoạt động như chiếu phim miễn phí tại 3 cụm rạp lớn ở TP.HCM, hội thảo chuyên đề về phát triển ngành điện ảnh và triển lãm ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn Điện ảnh"... Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào tối 25/11 tại Nhà hát Quân Đội.