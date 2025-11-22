Khai mạc LHP Việt Nam lần thứ 24: TP.HCM nhận danh hiệu thành phố điện ảnh

(VTC News) -

Tối 21/11, lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và lễ công bố TP.HCM gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO (lĩnh vực điện ảnh) diễn ra tại khuôn viên Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Sự kiện có sự tham dự lãnh đạo trung ương, lãnh đạo TP.HCM, đại diện các tổ chức quốc tế cùng đông đảo nghệ sĩ và nhà làm phim trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển quan trọng của điện ảnh Việt Nam trong tiến trình hội nhập và vươn ra thế giới.

Ông cho biết, sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, Liên hoan phim Việt Nam đã khẳng định vị thế là sự kiện điện ảnh quốc gia, nơi tôn vinh những tác phẩm nổi bật và các tài năng của điện ảnh nước nhà.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH -TT&DL chia sẻ tại khai mạc.

Ông Tạ Quang Đông cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, điện ảnh Việt Nam đang đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức. Điều này đòi hỏi ngành phải tăng cường đầu tư cho sáng tạo, hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng hợp tác quốc tế và đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ.

Thứ trưởng khẳng định Bộ VH-TT&DL sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và cộng đồng làm phim để xây dựng một nền điện ảnh hiện đại, giàu bản sắc.

Ông nhấn mạnh Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 không chỉ là diễn đàn nghề nghiệp mà còn là ngày hội của khán giả, góp phần lan tỏa tình yêu điện ảnh, khích lệ sáng tạo và nuôi dưỡng khát vọng phát triển điện ảnh Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, TP.HCM được UNESCO chính thức công nhận là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của thành phố trong phát triển công nghiệp văn hóa và thúc đẩy sự lớn mạnh của ngành điện ảnh.

"Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào của TP.HCM mà còn của Việt Nam, đồng thời là động lực để thành phố tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển điện ảnh", ông Tạ Quang Đông bày tỏ.

Khoảnh khắc trao bằng công nhận TP.HCM gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO lĩnh vực điện ảnh.

Ông Jonathan Baker, Trưởng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, khẳng định danh hiệu này không chỉ xuất phát từ hồ sơ đề cử thuyết phục mà còn là sự ghi nhận tầm nhìn của TP.HCM khi đặt sáng tạo vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển bền vững.

Theo ông, TP.HCM đã xây dựng được hệ sinh thái điện ảnh sôi động, với sự kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan văn hóa, trường đại học, cộng đồng làm phim trẻ và khu vực tư nhân. Thành phố cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy sáng tạo, mở rộng cơ hội tiếp cận văn hóa và phát triển các chính sách hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng nghệ sĩ.

Ông Jonathan Baker - Trưởng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam.

Phát biểu sau khi đón nhận danh hiệu “Thành phố Sáng tạo Điện ảnh”, ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ VH-TT&DL tin tưởng giao trọng trách đăng cai Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 – sự kiện điện ảnh lớn nhất của cả nước trong năm 2025.

Ông cho biết, sự kiện năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong bối cảnh TP.HCM vừa chính thức được UNESCO công nhận là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh vào ngày 31/10/2025.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh rằng danh hiệu cao quý này không phải là đích đến, mà là sự khởi đầu, đặt lên vai thành phố những trọng trách lớn hơn và cao cả hơn trong hành trình phát triển ngành công nghiệp điện ảnh.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu.

"Và chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc gia nhập mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng nghĩa với việc thành phố phải chung tay cùng các thành viên toàn cầu thúc đẩy sự phát triển bền vững, dựa trên văn hóa và sự sáng tạo.

Qua cam kết mạnh mẽ đó và thông qua các hoạt động của LHP, chúng tôi mong muốn khẳng định vị thế là trung tâm của cả nước và là một thành viên tích cực đầy trách nhiệm trong mạng lưới thành phố sáng tạo", ông Được bày tỏ.

Các tiết mục đặc sắc trong lễ khai mạc.

Sau phần nghi lễ, dàn nghệ sĩ nổi tiếng đã xuất hiện tại chương trình nghệ thuật như NSƯT Cao Minh, Hà Trần, Đức Phúc, Orange, Hoàng Dũng, Nguyễn Hùng, Han Sara... Họ cùng nhau trình diễn các bản nhạc phim đã gây sốt thời gian qua, có thể kể kế Còn gì đẹp hơn, Mặt trời trong bóng tối, Hy vọng, Sau lời từ khước, Phù Đổng thiên vương, Vì bạn xứng đáng...

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tại TP HCM từ 21 - 25/11 với sự tham gia của 144 bộ phim truyện điện ảnh, phim tài liệu và phim hoạt hình. Trong khuôn khổ LHP có các sự kiện như: Tọa đàm "Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới"; Hội thảo "Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương"... Như tin đã đưa, sáng 21/11, triển lãm ảnh "Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh" khai mạc, giới thiệu hơn 200 hình ảnh về con người, cuộc sống, quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Sài Gòn - TP.HCM qua nhiều giai đoạn... Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 sẽ diễn ra vào tối 25/11 tại Nhà hát Quân đội.