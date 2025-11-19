Những bài thơ chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm không chỉ là ngày để các thế hệ học sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người lái đò thầm lặng, mà còn là dịp để cả xã hội tôn vinh công lao to lớn của những người đã và đang góp phần xây dựng nền móng tri thức cho đất nước.
Trong dịp lễ trọng đại này, những bài thơ về nhà giáo được nhiều người tìm đọc và chia sẻ.
Bài thơ chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Những bài thơ chúc mừng ngày lễ này không chỉ đơn thuần là những lời chúc mà còn chứa đựng những cảm xúc trân quý và những kỷ niệm không thể nào quên.
Ngày Tết Nhà giáo
Ngày vui xin chúc các Cô Thầy
Mạnh khỏe, bình an, giọng hát hay
Họp mặt cùng nhau vui tiệc nhỏ
Hoa tươi, chúc tụng thật đong đầy
Bao ngày vất vã bên trường lớp
Dạy dỗ đàn em nhiệt huyết say
Đóng góp cho đời thêm sắc thắm
Vinh danh rạng rỡ, cảm ơn dày...
Tác giả: Đặng Ngọc Đào
Tri ân người lái đò
Tri thức ngày xưa trở lại đây
Ân tình sâu nặng của cô thầy!
Người mang ánh sáng soi đời trẻ
Lái chuyến đò chiều sang bến đây?
Đò đến vinh quang nơi đất lạ
Cám ơn người đã lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi trong dạ…
Người đã giúp con vượt đắng cay!
Tác giả: Nguyễn Trung Dũng
Mãi nhớ 20/11
Bước đường quên cả gian lao
Công ơn trời bể gửi bao ân tình
Thầy cô quên cả thân mình
Chữ yêu lặng đọng hành trình lượn theo.
Thác nghiêng soi bóng trăng treo
Ơn cao nghĩa nặng gió reo tặng người
Bên bờ suối vắng rạng ngời
Mát trong tinh khiết từng lời gửi trao.
Nhớ về giọng nói ngọt ngào
Mơ yêu trò giỏi ánh hào lung linh.
Tác giả: Trần Đông Lâm
Cô ơi
Rời mái trường thân yêu
Bao năm rồi cô nhỉ?
Trong em luôn đọng lại
Lời dạy bảo của cô
Ngày ấy vào mùa thu
Bước chân em rộn rã...
Cô không lời từ giã
Xa trường tự lúc nào
Em ngỡ như chiêm bao
Cô về đâu, chẳng biết?
Vẫn vang lời tha thiết
Từ giọng cô dịu hiền
Thời gian bước triền miên
Cô chưa lần quay lại
Chúng em nhớ cô mãi
Mong thấy cô trở về
Lúc xưa cô vỗ về...
Nay chúng em khôn lớn
Ngày rời trường gần đến
Bao giờ gặp lại cô?!
Tác giả: Thảo Thảo
Thầy
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu.
Tác giả: Ngân Hoàng
Người lái đò
Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...
Tác giả: Thảo Nguyên
Nghe thầy đọc thơ
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát nụ cười
Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra…
Tác giả: Trần Đăng Khoa
Nhớ ơn thầy cô
Thầy cầm viên phấn trên tay
Bụi rơi bạc tóc, không hay lúc nào
Thầy cô như những vì sao
Đêm đêm lấp lánh, dẫn vào ước mơ…
Thầy cô là những vần thơ
Ngọt ngào thi vị bao giờ cũng say
Đời người giáo đẹp lắm thay
Dẫn đường mở lối, dắt tay vào đời…
Tác giả: Cao Hùng Cường
Ơn thầy
Hạnh phúc vinh quang bởi các thầy
Vì đời sự nghiệp ấy trồng cây
Cho dù sóng gió không hề nản
Cám dỗ dòng đời vẫn cứ say.
Đất nước ơn người công dạy dỗ
Quê hương nặng nghĩa trước hiền tài
Tình yêu trách nhiệm ngang trời biển
Tạc dạ ghi lòng chẳng nhạt phai!
Tác giả: Nguyễn Sinh Hạnh
Ơn Thầy!
Cuộc đời thầy có biết bao trò nhỏ.
Công lao thầy dạy dỗ được thành thân
Ôi hôm nay kỷ niệm lễ Hiến chương
Con vội vã về trường cùng đón lễ
Gặp thầy cô có biết bao chuyện kể
Cùng bạn bè ôn chuyện cũ năm xưa
Con đường dài thầy dãi nắng dầm mưa
Cho con được sớm trưa vang tiếng hát
Ôi lòng thầy mênh mông bát ngát
Chắp cánh cho con bay khắp đất trời
Trong sâu thẳm con gọi mãi thầy ơi
Bó hoa thắm dâng lên Người dậy dỗ
Con như chim non nay đã trổ
Hứa cùng thầy con nguyện gắng quyết tâm
Để từ đây thầy cô thỏa ước mong
Con đường mới chúng con tròn trách nhiệm.
Tác giả: Ngô Thúy Lâm
Lá nhuộm tóc thầy
Về trường mừng đón huân chương
Gặp thầy gặp bạn tình thương dạt dào
Lâng lâng cảm xúc dâng trào
Tóc thầy điểm bạc độ nào chẳng hay
Sân trường xanh thắm chồi cây
Phải chăng lá nhuộm tóc thầy của tôi
Ra về lòng những bồi hồi
Nguyện rằng luôn mãi là người trò ngoan.
Tác giả: Hồ Ngọc Quân
Lời trầm thầy tôi
Có những chiều hè, phượng đỏ rơi
Còn đâu năm cũ, sắp qua rồi.
Thương người bạn cũ, ân sâu nặng
Nhớ lại thầy xưa, tình chẳng phôi.
Muốn được cho đi, thầy phải có
Tâm thành đón nhận, lẽ trò tôi.
Cho không phải mất, tình muôn thuở.
Nhận được đời vui, nghĩa thế thôi.
Tác giả: Phạm Duy Cầu
