(VTC News) -

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm không chỉ là ngày để các thế hệ học sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người lái đò thầm lặng, mà còn là dịp để cả xã hội tôn vinh công lao to lớn của những người đã và đang góp phần xây dựng nền móng tri thức cho đất nước.

Trong dịp lễ trọng đại này, những bài thơ về nhà giáo được nhiều người tìm đọc và chia sẻ.

Những bài thơ chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bài thơ chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Những bài thơ chúc mừng ngày lễ này không chỉ đơn thuần là những lời chúc mà còn chứa đựng những cảm xúc trân quý và những kỷ niệm không thể nào quên.

Ngày Tết Nhà giáo

Ngày vui xin chúc các Cô Thầy

Mạnh khỏe, bình an, giọng hát hay

Họp mặt cùng nhau vui tiệc nhỏ

Hoa tươi, chúc tụng thật đong đầy

Bao ngày vất vã bên trường lớp

Dạy dỗ đàn em nhiệt huyết say

Đóng góp cho đời thêm sắc thắm

Vinh danh rạng rỡ, cảm ơn dày...

Tác giả: Đặng Ngọc Đào

Tri ân người lái đò

Tri thức ngày xưa trở lại đây

Ân tình sâu nặng của cô thầy!

Người mang ánh sáng soi đời trẻ

Lái chuyến đò chiều sang bến đây?

Đò đến vinh quang nơi đất lạ

Cám ơn người đã lái đò hay!

Ơn này trò mãi ghi trong dạ…

Người đã giúp con vượt đắng cay!

Tác giả: Nguyễn Trung Dũng

Mãi nhớ 20/11

Bước đường quên cả gian lao

Công ơn trời bể gửi bao ân tình

Thầy cô quên cả thân mình

Chữ yêu lặng đọng hành trình lượn theo.

Thác nghiêng soi bóng trăng treo

Ơn cao nghĩa nặng gió reo tặng người

Bên bờ suối vắng rạng ngời

Mát trong tinh khiết từng lời gửi trao.

Nhớ về giọng nói ngọt ngào

Mơ yêu trò giỏi ánh hào lung linh.

Tác giả: Trần Đông Lâm

Cô ơi

Rời mái trường thân yêu

Bao năm rồi cô nhỉ?

Trong em luôn đọng lại

Lời dạy bảo của cô

Ngày ấy vào mùa thu

Bước chân em rộn rã...

Cô không lời từ giã

Xa trường tự lúc nào

Em ngỡ như chiêm bao

Cô về đâu, chẳng biết?

Vẫn vang lời tha thiết

Từ giọng cô dịu hiền

Thời gian bước triền miên

Cô chưa lần quay lại

Chúng em nhớ cô mãi

Mong thấy cô trở về

Lúc xưa cô vỗ về...

Nay chúng em khôn lớn

Ngày rời trường gần đến

Bao giờ gặp lại cô?!

Tác giả: Thảo Thảo

Những bài thơ thể hiện tình cảm trân trọng và lòng tri ân chân thành dành cho các thầy cô giáo.

Thầy

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng

Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn

Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...

Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại

Mái chèo đó là những viên phấn trắng

Và thầy là người đưa đò cần mẫn

Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu.

Tác giả: Ngân Hoàng

Người lái đò

Một đời người - một dòng sông...

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ

"Muốn qua sông phải lụy đò"

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa...

Tháng năm dầu dãi nắng mưa

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

Tác giả: Thảo Nguyên

Nghe thầy đọc thơ

Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà

Mái chèo nghe vọng sông xa

Êm êm như tiếng của bà năm xưa

Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời

Thêm yêu tiếng hát nụ cười

Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra…

Tác giả: Trần Đăng Khoa

Nhớ ơn thầy cô

Thầy cầm viên phấn trên tay

Bụi rơi bạc tóc, không hay lúc nào

Thầy cô như những vì sao

Đêm đêm lấp lánh, dẫn vào ước mơ…

Thầy cô là những vần thơ

Ngọt ngào thi vị bao giờ cũng say

Đời người giáo đẹp lắm thay

Dẫn đường mở lối, dắt tay vào đời…

Tác giả: Cao Hùng Cường

Ơn thầy

Hạnh phúc vinh quang bởi các thầy

Vì đời sự nghiệp ấy trồng cây

Cho dù sóng gió không hề nản

Cám dỗ dòng đời vẫn cứ say.

Đất nước ơn người công dạy dỗ

Quê hương nặng nghĩa trước hiền tài

Tình yêu trách nhiệm ngang trời biển

Tạc dạ ghi lòng chẳng nhạt phai!

Tác giả: Nguyễn Sinh Hạnh

Ơn Thầy!

Cuộc đời thầy có biết bao trò nhỏ.

Công lao thầy dạy dỗ được thành thân

Ôi hôm nay kỷ niệm lễ Hiến chương

Con vội vã về trường cùng đón lễ

Gặp thầy cô có biết bao chuyện kể

Cùng bạn bè ôn chuyện cũ năm xưa

Con đường dài thầy dãi nắng dầm mưa

Cho con được sớm trưa vang tiếng hát

Ôi lòng thầy mênh mông bát ngát

Chắp cánh cho con bay khắp đất trời

Trong sâu thẳm con gọi mãi thầy ơi

Bó hoa thắm dâng lên Người dậy dỗ

Con như chim non nay đã trổ

Hứa cùng thầy con nguyện gắng quyết tâm

Để từ đây thầy cô thỏa ước mong

Con đường mới chúng con tròn trách nhiệm.

Tác giả: Ngô Thúy Lâm

Lá nhuộm tóc thầy

Về trường mừng đón huân chương

Gặp thầy gặp bạn tình thương dạt dào

Lâng lâng cảm xúc dâng trào

Tóc thầy điểm bạc độ nào chẳng hay

Sân trường xanh thắm chồi cây

Phải chăng lá nhuộm tóc thầy của tôi

Ra về lòng những bồi hồi

Nguyện rằng luôn mãi là người trò ngoan.

Tác giả: Hồ Ngọc Quân

Lời trầm thầy tôi

Có những chiều hè, phượng đỏ rơi

Còn đâu năm cũ, sắp qua rồi.

Thương người bạn cũ, ân sâu nặng

Nhớ lại thầy xưa, tình chẳng phôi.

Muốn được cho đi, thầy phải có

Tâm thành đón nhận, lẽ trò tôi.

Cho không phải mất, tình muôn thuở.

Nhận được đời vui, nghĩa thế thôi.

Tác giả: Phạm Duy Cầu