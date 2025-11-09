Nhiều trường từ chối nhận hoa 20/11, mong đổi thành sách vở để tặng học sinh

(VTC News) -

Mới đây, trường Tiểu học Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) thông tin trên website về mong muốn không nhận hoa dịp ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay vào đó là sách vở, bánh kẹo, dụng cụ học tập tặng học sinh.

Theo thầy Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng Nhà trường, vào dịp 20/11, trường thường tổ chức hội thao để gắn kết và tạo kỷ niệm cho học sinh, nhưng các em chỉ nhận giấy khen sau khi kết thúc.

"Trường nhận nhiều hoa tươi vào ngày này, nhưng hoa rồi cũng tàn, trong khi học trò vẫn thiếu dụng cụ học tập. Do đó, thay vì được tặng hoa, trường mong nhận sách vở, dụng cụ học tập hay bánh kẹo để khích lệ học trò, giúp ngày Nhà giáo Việt Nam thêm ý nghĩa", thầy Thái bày tỏ.

Học sinh trường Tiểu học Phan Văn Trị trong một tiết chào cờ. (Ảnh: FBNT)

Cũng theo thầy Thái, từ năm học trước, nhà trường thông báo không nhận hoa chúc mừng 20/11. Điều này nhận được sự đồng thuận lớn, nhiều phụ huynh tặng trường dụng cụ học tập, thiết bị thể thao, góp phần tăng nguồn lực hỗ trợ học sinh tham gia các hoạt động văn - thể - mỹ.

"Trong điều kiện kinh phí và cơ sở vật chất còn hạn chế, trường mong phụ huynh và mạnh thường quân tiếp tục đồng hành thông qua việc thay hoa bằng những hỗ trợ thiết thực cho học sinh", thầy Thái bày tỏ.

Tương tự, trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú, TP.HCM) cũng tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhẹ nhàng, tiết kiệm và mang tính sẻ chia.

Hiệu trưởng Đinh Phú Cường cho biết, năm nay trường không làm lễ lớn, chỉ tổ chức buổi tuyên truyền ngắn cho học sinh vào sáng thứ Hai đầu tuần.

Trường THCS Nguyễn Văn Luông tổ chức ngày 20/11 nhẹ nhàng, tiết kiệm, mang tính sẻ chia (Ảnh: FBNT)

“Ngày 20/11 vào giữa tuần, nên sau buổi tuyên truyền, thầy cô vẫn dạy bình thường. Chúng tôi thống nhất không làm lễ long trọng, phần vì khó khăn chung, phần vì để dành kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, theo gợi ý của Mặt trận Tổ quốc”, thầy Cường nói.

Cũng theo vị Hiệu trưởng, việc không nhận hoa, quà dịp 20/11 đã trở thành truyền thống từ ba năm qua. Trước đây, phụ huynh từng đổi hoa thành thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, nhưng hiện các em được miễn phí. Do đó, phụ huynh và mạnh thường quân tặng sách, tập, đồ dùng học tập.

“Chúng tôi không kêu gọi, mà phụ huynh tự ngỏ ý tặng hoa thành tặng quà cho học sinh khó khăn. Khi nhận được, nhà trường trao trực tiếp cho các em”, thầy Cường cho biết.

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai triển khai việc không tổ chức đón, tiếp khách, không nhận hoa, quà chúc mừng nhân các dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Năm 2025, trong bối cảnh tỉnh đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, Sở không tổ chức đón, tiếp khách tại trụ sở cơ quan, không nhận hoa, quà chúc mừng dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sở GD&ĐT Đồng Nai đề nghị các trường THPT và đơn vị trực thuộc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20/11 theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, khuyến khích không tổ chức lễ đón tiếp, không nhận hoa, quà mừng. Thời gian và nguồn lực cần được ưu tiên cho công tác giảng dạy và các hoạt động giáo dục trong nhà trường.