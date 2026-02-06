Nhóm nhạc Secret Garden mặc áo dài, quay MV ở di sản Tràng An, Ninh Bình

(VTC News) -

Sau hai đêm diễn thăng hoa tại Hà Nội, bộ đôi huyền thoại Secret Garden tiếp tục hành trình tại Việt Nam bằng một dự án đặc biệt: ghi hình MV Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam tại những địa danh nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình.

MV "Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam".

Lấy bối cảnh Ninh Bình – vùng đất hội tụ thiên nhiên hùng vĩ, chiều sâu lịch sử và yếu tố tâm linh, MV dẫn dắt người xem đi qua những địa danh tiêu biểu như Tràng An, rừng Cúc Phương, chùa Bích Động… Không lời thoại, chỉ bằng hình ảnh và giai điệu đặc trưng mang sắc thái thần thoại của Secret Garden, câu chuyện được kể bằng cảm xúc, mở ra hành trình nội tâm của hai nghệ sĩ giữa thiên nhiên tráng lệ.

Những khung hình chậm rãi, giàu chất điện ảnh khắc họa sự đồng điệu giữa con người và cảnh sắc, giữa âm nhạc và không gian di sản. Hình ảnh Secret Garden trong áo dài Việt Nam không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn tạo nên điểm nhấn thị giác đầy cảm xúc, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống trong dòng chảy nghệ thuật đương đại.

Chia sẻ về ý nghĩa của MV, ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết: MV “Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam” là bước tiếp nối quan trọng của dự án Good Morning Vietnam, trong đó âm nhạc đỉnh cao thế giới không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn, mà còn trở thành cầu nối văn hóa, đưa hình ảnh đất nước, con người và các giá trị di sản Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.

Theo ông Lê Quốc Minh, việc lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh ghi hình tạo nên sự cộng hưởng tự nhiên giữa âm nhạc của Secret Garden và không gian di sản, qua đó kể câu chuyện Việt Nam bằng một ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, tinh tế và giàu cảm xúc.

Theo ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group Vietnam - Giám đốc sản xuất MV, cho biết Secret Garden in Vietnam đặt ra thách thức lớn hơn khi phải ghi hình trên nhiều địa hình khác nhau chỉ trong một buổi quay. Từ không gian linh thiêng của chùa Bích Động, rừng nguyên sinh Cúc Phương với điều kiện ánh sáng thay đổi liên tục, đến dòng sông Thủy Đình – Tràng An, mỗi bối cảnh đều được tính toán kỹ lưỡng về kỹ thuật và cách kể chuyện để giữ mạch cảm xúc xuyên suốt.

Ngay sau khi hoàn thành ghi hình, hai thành viên Fionnuala Sherry và Rolf Løvland xúc động trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Ninh Bình. Nghệ sĩ Fionnuala Sherry cho biết, việc biểu diễn giữa không gian thiên nhiên, thay vì trong khán phòng, mang lại một cảm giác đặc biệt, nơi âm nhạc và cảnh sắc hòa quyện thành một vòng tròn cảm xúc trọn vẹn.

Nghệ sĩ Fionnuala Sherry.

Trong khi đó, Rolf Løvland chia sẻ, âm nhạc của Secret Garden và thiên nhiên Ninh Bình cộng hưởng với nhau một cách rất tự nhiên. Được bao quanh bởi vẻ đẹp và sức mạnh của thiên nhiên, để thiên nhiên trở thành một phần của âm nhạc, là trải nghiệm mà ông gọi là “thật sự rất đẹp”. Cả hai khẳng định đây là ký ức khó quên trong hành trình biểu diễn tại Việt Nam.