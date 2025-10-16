Nhóm nhạc Secret Garden lần đầu đến Việt Nam, thích thú đội nón lá

(VTC News) -

Chiều 16/10, sau chuyến bay kéo dài 15 tiếng từ Oslo (Na Uy), hai nghệ sĩ Fionnuala Sherry và Rolf Løvland của Secret Garden đã tới sân bay Nội Bài.

Lần đầu đến Việt Nam, Fionnuala Sherry và Rolf Løvland không giấu được niềm háo hức. Hai nghệ sĩ chọn phong cách giản dị nhưng nổi bật khi xuất hiện tại sân bay, liên tục nở nụ cười thân thiện trước ống kính.

Nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden đến Việt Nam.

Ban tổ chức (BTC) đã dành tặng cho họ những chiếc nón lá Việt Nam được vẽ tay thủ công với hình ảnh danh lam thắng cảnh và dòng chữ “Secret Garden Live in Vietnam”. Cả dàn nhạc dây đi cùng cũng được nhận món quà đặc biệt này, các nghệ sĩ châu Âu tỏ vẻ vô cùng thích thú.

Chia sẻ cảm xúc, nghệ sĩ Rolf Løvland nói: “Chúng tôi rất mong chờ được biểu diễn tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đất nước xinh đẹp này, cảm giác thực sự rất háo hức”.

Hà Nội - Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên trong World Tour kỷ niệm 30 năm thành lập Secret Garden. Chương trình mang tên “Secret Garden Live in Vietnam” nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam, chuỗi sự kiện từng đưa Kenny G và Bond đến với khán giả Việt.

Nghệ sĩ Fionnuala Sherry thích thú với chiếc nón lá của Việt Nam.

Theo BTC, sân khấu đêm nhạc Secret Garden Live in Vietnam được thiết kế công phu, hoành tráng và được xem là một trong những sân khấu đẹp nhất trong lịch sử biểu diễn của nhóm. Secret Garden sẽ mang đến khoảng 30 tác phẩm nổi bật, đại diện cho chặng đường âm nhạc kéo dài ba thập kỷ của họ.

Dù danh sách nhạc phẩm vẫn được giữ bí mật để tạo bất ngờ nhưng người hâm mộ chắc chắn sẽ được thưởng thức những bản hit bất hủ làm nên tên tuổi Secret Garden - trong đó có Songs From A Secret Garden, ca khúc chủ đề của album đầu tay ra mắt đúng 30 năm trước.

Secret Garden gồm 2 thành viên, Fionnuala Sherry (nữ) và Rolf Løvland (nam) thành lập năm 1994. Secret Garden duy trì vị thế của mình trong dòng chảy âm nhạc chính thống với tư cách là một trong những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của Universal Classics & Jazz label với 113 đĩa bạch kim trên toàn cầu, hơn 3 tỷ lượt streams, 311 tuần ngự ở bảng xếp hạng Billboard New Age.... Riêng bản nhạc You Raise Me Up (2001) của họ được hàng loạt ca sĩ nhóm nhạc hàng đầu thế giới thể hiện như: Josh Groban, Westlife, Il Divo...cùng hơn 1.000 nghệ sĩ khác cover. Đây cũng là một trong những ca khúc được ghi âm nhiều nhất thế kỷ.