Secret Garden chia sẻ hành trình vượt ung thư xúc động trong concert ở Việt Nam

(VTC News) -

Tại đêm diễn tại Hà Nội tối 18/10, lần đầu tiên nhạc sĩ Rolf Løvland của nhóm nhạc Secret Garden tiết lộ câu chuyện xúc động về hành trình chiến đấu với ung thư của nghệ sĩ violin Fionnuala Sherry, người đã cùng ông tạo nên âm nhạc “chữa lành” suốt ba thập kỷ qua.

Nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden lần đầu tiên biểu diễn ở Việt Nam.

Ông cho biết, khi Fionnuala phát hiện bệnh, nhóm buộc phải hủy toàn bộ tour diễn thế giới để cô điều trị. “May mắn thay, mọi thứ đều ổn. Chúng tôi nhận ra mình nên quay lại với âm nhạc, như những ngày đầu tiên bắt đầu chơi cùng nhau”, Rolf chia sẻ. Chính từ cảm xúc ấy, ông sáng tác Fionnuala’s Violin – ca khúc được biểu diễn đặc biệt trong đêm nhạc tại Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden đặt chân đến Việt Nam biểu diễn, mở màn cho chuyến lưu diễn toàn cầu kỷ niệm 30 năm sự nghiệp. Với người hâm mộ, việc Secret Garden đến Việt Nam và còn quay MV quảng bá du lịch giống như “điều kỳ diệu”.

Fionnuala Sherry không chỉ biểu diễn mà còn chia sẻ những câu chuyện phía sau các sáng tác của nhóm.

Trong suốt hai tiếng của concert, Rolf Løvland (piano), Fionnuala Sherry (violin) cùng sáu thành viên ban nhạc chơi liền mạch 20 nhạc phẩm được chọn lọc từ 13 album phát hành trong 30 năm. Dù biểu diễn liên tục, âm nhạc của họ vẫn tràn đầy năng lượng và cảm xúc.

Tiếng đàn mê hoặc của Rolf và Fionnuala vẫn ở đỉnh cao, không hề suy giảm phong độ theo thời gian.

Concert mở màn bằng Windancer - giai điệu đưa khán giả bước vào thế giới huyền ảo nơi con người hòa cùng thiên nhiên. Những bản nhạc bất hủ như Nocturne, ca khúc giúp Secret Garden vô địch Eurovision 1995 khiến khán giả sống lại những ký ức đẹp của âm nhạc Bắc Âu. Giữa các phần trình diễn, hai nghệ sĩ thay nhau kể những câu chuyện phía sau sáng tác, biến buổi diễn thành một cuộc đối thoại ấm áp giữa người chơi và người nghe.

Các thành viên của nhóm Secret Garden biểu diễn đầy năng lượng trong concert.

Secret Garden khiến 4000 khán giả Việt Nam bất ngờ khi lần đầu trình diễn Tree of Secrets, và dành tặng ca khúc Thank You như lời tri ân đến sự đón tiếp nồng hậu của khán giả Việt. Với giọng hát trầm ấm của Espen, những bản nhạc như Lullaby for Grown-ups trở thành lời ru nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc xúc động nhất của đêm diễn là khi bản You Raise Me Up vang lên trong tiếng vỗ tay không dứt. Cả khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia bật đèn flash, hoà theo giai điệu đã chạm đến hàng triệu trái tim khắp thế giới. Đây là ca khúc được cover nhiều nhất của Secret Garden với hơn 1.000 bản thu bằng 50 ngôn ngữ, từng giúp Josh Groban và Westlife dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu.

Hình ảnh của Việt Nam hiện lên sống động qua các visual art được chuẩn bị công phu.

Không chỉ âm nhạc, đêm diễn còn là bữa tiệc thị giác. Ban tổ chức chuẩn bị công phu phần visual art, tái hiện khu vườn Bắc Âu rực rỡ ánh cực quang cùng hình ảnh đậm chất Việt Nam: đầm sen, khóm tre, ruộng bậc thang, đèn lồng, non nước Ninh Bình… tất cả hòa quyện cùng giai điệu, khiến người nghe như lạc vào một “khu vườn bí mật” giữa đời thực.

Không cần phiên dịch, nhóm Secret Garden đã kết nối với khán giả Việt Nam bằng thứ ngôn ngữ duy nhất là âm nhạc. Đêm nhạc khép lại trong xúc động và thăng hoa, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình 30 năm của nhóm.

Nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden ra đời năm 1995, sau khi Rolf Løvland và Fionnuala Sherry gặp nhau tại một cuộc thi âm nhạc châu Âu. Sự kết hợp giữa chất nhạc sâu lắng của Rolf và tiếng violin trữ tình của Fionnuala tạo nên phong cách đặc trưng – hòa quyện giữa nhạc cổ điển, dân gian Bắc Âu và giai điệu New Age. Ngay từ những ngày đầu, nhóm đã gây tiếng vang khi chiến thắng cuộc thi Eurovision 1995 với bản Nocturne. Một năm sau, album đầu tay Songs from a Secret Garden trở thành hiện tượng toàn cầu, đạt chứng nhận đĩa bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, đứng trong bảng xếp hạng Billboard New Age suốt 101 tuần liên tiếp. Không chỉ thế, bản nhạc You Raise Me Up do Rolf Løvland sáng tác đã trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, được hơn 100 nghệ sĩ thể hiện lại, trong đó phiên bản của Westlife từng đạt quán quân bảng xếp hạng Anh năm 2005.