Nhiều tuyến đường ở Huế ngập lụt, bờ sông sạt lở sau mưa lớn

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết, những ngày qua, địa phương liên tục có mưa lớn, kết hợp việc thủy điện Hương Điền điều tiết nước khiến mực nước sông Bồ dâng cao, làm ngập nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã.

Tuyến đường chính từ Trường Tiểu học số 2 Quảng Phước (cũ), cơ sở Phước Lập về trung tâm xã ngập 3 đoạn, tổng chiều dài khoảng 350m, chỗ sâu nhất khoảng 30cm. Tuyến đường về Lâm Lý - Mai Dương ngập khoảng 50cm, đoạn trước nhà văn hóa thôn Lâm Lý ngập 40 - 50cm.

Nhiều tuyến đường vùng thấp trũng của các xã Quảng Điền, Đan Điền (TP Huế) ngập sâu do mưa lớn kéo dài. (Ảnh: Thành Trần)

Ngoài ra, nhiều tuyến đường khác vẫn đang bị ngập sâu như Tỉnh lộ 19A đoạn qua trụ sở Công an xã, tuyến Phò Nam B - Niêm Phò, tuyến Đông Xuyên - An Xuân Tây (xã Quảng An cũ), đập tràn Thủ Lễ, tuyến Nam Dương (thôn Khuông Phò Nam)...

Trong khi đó, nằm ở khu vực hạ du sông Bồ, nhiều địa bàn tại xã Đan Điền (TP Huế) cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp do mưa lớn và thủy điện điều tiết nước. Nước dâng cao khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập, gây khó khăn cho sinh hoạt và đi lại của người dân.

Lãnh đạo xã Đan Điền cho hay, hiện các thôn Xuân Tùy và Đông Lâm là những nơi bị ảnh hưởng khi các tuyến đường trong thôn, xóm bị ngập 20 - 40 cm.

Đường thành sông khiến việc lưu thông của người dân vùng trũng TP Huế gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: CTV)

Cũng do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, hơn 100m bờ sông Bù Lu đoạn qua thôn Thủy Yên Thượng (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp nhà cửa của người dân địa phương. Gần 80 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ được huy động để gia cố bờ sông này.

Theo thống kê, toàn TP Huế hiện có hàng trăm điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại 29/40 xã, phường, đe dọa sự an toàn của hàng trăm hộ dân. Trong đó khu vực miền núi A Lưới, Nam Đông được xác định là vùng trọng điểm thiên tai do mưa lớn, với hàng trăm hộ dân nằm trong vùng có khả năng trượt lở đất và lũ quét.

Gần 80 người được huy động để gia cố bờ sông ở Huế bị sạt lở do mưa lũ. (Ảnh: CTV)

Ở vùng đồng bằng, các phường Phong Điền, Phong Dinh, Phong Phú (thuộc thị xã Phong Điền cũ) và các xã Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Quảng Điền ven biển, đầm phá cũng tiềm ẩn nguy cơ.

Một số khu vực đồi núi ở phường Thủy Xuân, Thanh Thủy, Kim Long, An Cựu cũng có khả năng sạt lở cục bộ.