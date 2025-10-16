Mưa trắng trời, nhiều nơi ở TP Huế ngập sâu, gần 4000 học sinh nghỉ học

(VTC News) -

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc (TP Huế) cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm 15/10 đến sáng 16/10 khiến nước sông dâng nhanh, nhiều tuyến đường bị ngập, nước chảy xiết.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường ở xã Phú Lộc bị ngập, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở phía Nam TP Huế ngập sâu.

"Tại khu vực suối, các hộ kinh doanh nghỉ từ sau mùa hè nên cơ bản an toàn. Hiện xã chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học và tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó", ông Hiệp thông tin.

Bà Cái Thị Cẩm Hương - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm, khoảng 3.700 học sinh tại địa phương được cho nghỉ học từ sáng nay do ngập lụt.

"Chúng tôi yêu cầu các trường chỉ cho học sinh ra về khi có phụ huynh đến đón, trường hợp chưa có người đón sẽ được giữ lại tại trường để đảm bảo an toàn", bà Hương nói.

Người dân dựng các vật che trước cổng để hạn chế nước tràn vào nhà nhưng cũng không hiệu quả do nước lên nhanh, chảy mạnh.

Theo chính quyền xã Phú Lộc, hiện mực nước tại thôn 6, 7, 8 và Hòa Mậu, Đông Lưu nước lũ vẫn đang lên nhanh. Riêng thôn 8, mưa lớn với lưu lượng từ Bạch Mã khiến nước tràn qua nhiều tuyến đường dân sinh, gây cản trở việc đi lại.

Chính quyền xã Phú Lộc sẵn sàng lực lượng để triển khai các biện pháp ứng phó, bảo vệ an toàn cho người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, dự báo từ ngày 19-24/10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ, kết hợp với không khí lạnh tăng cường lệch Đông và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên từ chiều tối ngày 19/10, trên khu vực đất liền TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày liên tục và có thể kéo dài đến những ngày cuối tháng 10/2025, trên vùng biển xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, biển động, đề phòng dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Hiện các nước sông, suối ở các địa phương ở phía Nam TP Huế vẫn đang tiếp tục dâng cao.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, yêu cầu các chủ hồ, đập thủy điện, thủy lợi xây dựng phương án vận hành, điều tiết cụ thể theo các kịch bản mưa dự báo, đặc biệt đối với tình huống mưa lớn trong thời gian từ ngày 20-25/10 và các ngày cuối tháng 10, nhằm chủ động kế hoạch vận hành hợp lý, vừa bảo đảm an toàn hồ chứa, vừa góp phần giảm lũ cho vùng hạ du.

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện các vị trí có nguy cơ sạt lở ven hồ, khu vực thượng lưu và hạ lưu các công trình đầu mối, chủ động phòng ngừa hiện tượng sạt lở sườn đồi, bờ sông phía hạ lưu đập dâng, đập tràn, làm hạn chế khả năng thoát lũ và đe dọa đến an toàn vận hành công trình trong mọi tình huống. Tăng cường công tác phối hợp trong việc thông báo, cảnh báo về vận hành hồ chứa với chính quyền và nhân dân khu vực hạ du, rà soát phương án ứng phó thiên tai, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần dự phòng, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố, mưa lũ kéo dài hoặc chia cắt.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ gần 4000 học sinh ở xã Phú Lộc (TP Huế) được cho nghỉ học sáng 16/10.

Công ty CP Thủy điện Bình Điền có thông báo tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 120-200m3/s. Thời gian tăng dần lưu lượng từ lúc 14h chiều 15/10.