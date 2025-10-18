Mưa xối xả, người Đà Nẵng oằn mình đẩy xe chết máy giữa dòng nước chảy xiết

Từ đêm 17 đến sáng 18/10, mưa lớn liên tục trút xuống khiến nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng bị ngập sâu.
Dòng nước lũ đục ngầu từ khu vực núi đổ xuống, chảy xiết qua các khu dân cư trên đường Âu Cơ, phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).
Tại khu vực gần chợ Thanh Vinh (đường Âu Cơ), mực nước có nơi ngập hơn 0,5m, dòng chảy xiết khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Hàng trăm xe máy chết máy giữa dòng, người dân phải bì bõm dắt bộ qua đoạn nước chảy xiết.
Ngập sâu khiến khu vực này ùn tắc kéo dài, nhiều người phải bỏ xe, cõng trẻ em hoặc kê đồ đạc lên cao. Lực lượng chức năng phường Liên Chiểu có mặt từ sớm hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, điều tiết giao thông và khơi thông các điểm thoát nước.
Thời điểm ngập trùng giờ cao điểm công nhân đi làm khiến giao thông quanh khu vực chợ Thanh Vinh bị ùn tắc nghiêm trọng.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực đồng bằng và trung du Đà Nẵng có lượng mưa phổ biến 40-120mm, riêng Sơn Trà ghi nhận 166mm; vùng núi đạt 10-40mm.
Từ ngày 18 đến sáng 20/10, Đà Nẵng được dự báo có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía nam có lượng mưa phổ biến 100-250mm, nơi cao trên 350mm; vùng núi phía bắc 50-150mm, có nơi vượt 200mm.
