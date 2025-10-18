Mưa xối xả, người Đà Nẵng oằn mình đẩy xe chết máy giữa dòng nước chảy xiết

Từ ngày 18 đến sáng 20/10, Đà Nẵng được dự báo có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía nam có lượng mưa phổ biến 100-250mm, nơi cao trên 350mm; vùng núi phía bắc 50-150mm, có nơi vượt 200mm.