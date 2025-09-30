23h đêm, đường Hà Nội vẫn ken đặc xe, nhiều người cuốc bộ 6 tiếng về nhà

Đến khoảng 23h, mưa tại nhiều khu vực đã ngớt nhưng nước vẫn chưa rút kịp, dòng xe ùn tắc kéo dài.

Anh Q. (41 tuổi, trú tại phường Hà Đông) cho biết, sau khi tan ca ở công ty trên phố Nguyễn Chí Thanh, anh đi xe máy về nhà nhưng được một đoạn thì xe chết máy. Đi sửa nhưng các quán đều rất đông nên đành dắt xe về nhà. “Quãng đường từ chỗ làm về nhà hơn 10km, ngày thường tôi đi mất chưa đến 30 phút. Nhưng hôm nay, tôi lội nước suốt 6 tiếng đồng hồ, vừa đi vừa dò dẫm từng bước. Về gần đến nhà, người tôi rã rời, ướt sũng, chưa bao giờ thấy Hà Nội kẹt cứng và ngập nặng như vậy,” anh Q. nói.

Không riêng anh Quân, hàng nghìn người khác cũng chịu cảnh “hành xác” giữa dòng nước đen kịt.

Chị Nguyễn Khánh Linh (30 tuổi, làm việc ở Cầu Giấy, nhà tại Hà Đông) tan làm lúc gần 17h, ban đầu chị hy vọng có thể gọi taxi, nhưng xe nào cũng kẹt cứng. Cuối cùng, chị gửi xe máy tại một trung tâm thương mại, rồi lội bộ qua đoạn đường Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến. “Đoạn ngập sâu nhất nước lên tới đầu gối, tôi phải mất gần 5 tiếng mới về được nhà. Mưa thì không ngớt, quần áo dính bết, có lúc chỉ muốn ngồi lại vì quá mệt. Thật là kỷ niệm ám ảnh”, chị Linh thở dài.

Trong khi đó, anh Phạm Hoàng Nam (29 tuổi, nhân viên văn phòng ở Long Biên) cũng phải trải qua hành trình vô cùng gian nan để trở về nhà. Tan ca từ 16h, anh Nam chủ động về sớm, nhưng đến gần cầu Vĩnh Tuy thì xe chết máy. Anh buộc phải gửi xe ở một quán ven đường, rồi chờ sửa xe đi ngược ra đê Nguyễn Khoái để vòng sang hướng Thanh Xuân. “Đường ngập mênh mông, cứ nghĩ đi đường khác cho nhanh nhưng hóa ra càng vòng càng xa. Tôi đi liên tục gần 4 tiếng, về đến nhà trời đã khuya, người rệu rã như vừa chạy marathon,” anh kể.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến cuối giờ chiều 30/9, toàn thành phố ghi nhận tới 82 điểm ngập, trong đó 75 điểm vẫn chìm sâu trong nước, chủ yếu ở các tuyến huyết mạch như Đại lộ Thăng Long, Võ Chí Công, Phan Văn Trường, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt...

Đội ngũ công nhân thoát nước cùng lực lượng công an túc trực xuyên đêm, căng mình điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân qua khu vực ngập sâu.

Công an Hà Nội cho biết đã huy động các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường để chỉ huy, điều khiển giao thông tại các vị trí xung yếu, ngập sâu, phức tạp.

Đơn vị cũng khuyến cáo người dân nếu không có việc quan trọng thì nên hạn chế đi lại. Nếu đi, cần cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp. Tại các điểm ngập úng, người dân nên kiên nhẫn chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ và chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Chiều 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn thành phố, Giám đốc Sở quyết định các cơ sở giáo dục toàn thành phố nghỉ học vào ngày 1/10.

Các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến tùy theo tình hình thực tế của mỗi trường.