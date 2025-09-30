Nước ngập lút bánh xe, người Hà Nội dò dẫm tìm đường về nhà

Chiều tối 30/9, Hà Nội tiếp tục hứng trận mưa lớn kéo dài gần một giờ, khiến tình trạng ngập úng, ùn tắc càng thêm trầm trọng.
Cơn mưa xối xả trút xuống lúc 18h, nước thoát không kịp khiến cả tuyến phố Lương Thế Vinh (phường Thanh Xuân) nhanh chóng biến thành sông. Nước dâng quá nửa thân xe máy, khiến việc đi lại của người dân trở nên chật vật.
Loạt xe chết máy khiến người dân đành phải xuống xe dắt bộ, lội bì bõm trong làn nước ngập ngang gối.
Dòng người dò dẫm từng bước tìm đường về nhà trong ngày Hà Nội ngập tứ phía.
Bạn Nguyễn Việt Hoàn, sống gần ngã tư Lương Thế Vinh – Nguyễn Trãi, chia sẻ: “Em đã ở đây nhiều năm và gần như cơn mưa nào cũng ngập. Nhà em phải thường xuyên chèn bao cát, che chắn cửa để ngăn nước tràn vào”, Hoàn cho biết.
Trong khi đó, anh Đặng Gia Minh, ở tổ dân phố số 8, phường Thanh Xuân cho hay, chiều nay sau khi đưa con đi học về, đường ngập sâu, xe chết máy, hai bố con phải lội bộ cả quãng dài. "Trẻ nhỏ rất dễ bị trượt ngã, chưa kể nguy cơ vướng dây điện hoặc hố ga mất nắp thì cực kỳ nguy hiểm. Mỗi mùa mưa bão đến, chúng tôi thực sự lo lắng”, anh Minh chia sẻ.
Nhiều hộ kinh doanh dọc tuyến phố cũng chịu thiệt hại. Nước dâng nhanh khiến hàng quán phải đóng cửa sớm, đồ đạc kê cao để tránh ướt. Một số gia đình tận dụng bao tải, tấm ván chặn nước nhưng vẫn không ngăn được dòng chảy ào ạt từ lòng đường tràn vào.
Nhiều người lựa chọn chuyển sang đi bộ hoặc dùng xe đạp thay vì xe máy. Tuy nhiên, giải pháp tạm thời này cũng không giúp giảm được sự bất tiện.
Một số xe chết máy, nằm chỏng chơ giữa dòng nước.
Người dân xắn quần, cầm ô lội bì bõm qua đoạn đường ngập.
Chiều nay, đoạn đường Võ Chí Công cũng ngập nặng, có đoạn nước dâng cao tới 50cm.
Một số tài xế cho biết, do xe ô tô gầm thấp và đường ngập, họ phải chờ gần 2 tiếng đồng hồ để đợi nước rút.
Hàng loạt xe chết máy, nhiều người dân phải dắt bộ qua đoạn đường ngập.
"Sáng tôi đi làm cũng gặp mưa lớn nhưng đường vẫn thông suốt, không ngập. Chiều tan làm, tôi chủ quan không cập nhật tình hình nên mắc kẹt giữa nước lụt, phải dắt bộ về nhà", người phụ nữ chia sẻ khi đang loay hoay trên đoạn đường ngập sâu gần nửa mét.
Một ô tô chở học sinh bị chết máy, mắc kẹt giữa biển nước.
Dù nước ngập sâu, nhiều người dân vẫn liều mình cố gắng đi qua đoạn đường này.
"Tôi chờ cả tiếng vẫn chưa thấy chuyến nào, có lẽ vì nước ngập quá nên xe buýt không dám đi", chị Hồng cho biết.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, tối 30/9, khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40 mm. Đợt mưa này khả năng gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến phố, với độ sâu phổ biến 0,2-0,5m, cá biệt có nơi sâu hơn. Thời gian ngập thường kéo dài 2-3 giờ, có nơi lâu hơn.
