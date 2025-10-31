Nhiều tuyến đường đèo vào Đà Lạt sạt lở, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn

(VTC News) -

Sáng 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng đại diện các cơ quan liên quan khảo sát khu vực sạt lở trên đèo D’ran, phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Sạt lở trên đèo D'ran những ngày qua khiến giao thông từ Khánh Hòa lên Đà Lạt gặp trở ngại.

Tại hiện trường, lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết, vị trí sạt lở là taluy dương cạnh khu vực Cầu Treo, nơi này đất đá đang có sự dịch chuyển, nguy hiểm. Ở phần đỉnh taluy, nhiều vết nứt chạy dài, sâu hơn 1m, khu vực nguy cơ sạt trượt hiện có khoảng 60 cây thông hàng chục năm tuổi.

Ông Hồ Văn Mười, CHủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 4 từ trái qua) nghe địa phương và cơ quan chức năng báo cáo tình hình tại điểm sạt lở trên đèo D'ran.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, taluy dương sạt lở trên đèo D’ran dài gần 50m, cao gần 30m. Khu vực xuất hiện các vết nứt lớn, chạy dài có diện tích 3.500m², có độ cao 30m, khối lượng đất đá có nguy cơ sạt lở ước khoảng 60.000m³.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị liên quan phong tỏa, cắt cử lực lượng túc trực, ngăn chặn người và phương tiện vào khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Sạt lở trên đèo Gia Bắc.

Ông Mười giao Sở Xây dựng đưa ra phương án khảo sát, thuê tư vấn, chuyên gia đánh giá tất cả các khả năng sạt trượt để sớm có phương án khắc phục. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để thực hiện các biện pháp xử lý sự cố.

Theo ông Hồ Văn Mười, đèo D’ran là cung đường huyết mạch nối liền Lâm Đồng với vùng biển Khánh Hòa, do vậy cần sớm khắc phục sạt lở để đảm bảo đi lại.

Sạt lở trên đèo Đại Ninh.

Trước đó, đêm 28/10, khối lượng lớn đất đá, thông cổ thụ trên taluy dương đổ ập xuống đèo D’ran, đoạn thuộc khu vực Cầu Treo, khiến giao thông qua khu vực này tê liệt. Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, cấm người và phương tiện lưu thông 2 chiều để đảm bảo an toàn.

Ngày 30/10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, điều chỉnh hướng tuyến để người dân tránh khu vực sạt lở.

Theo đó, các phương tiện di chuyển từ Khánh Hòa lên Đà Lạt đi theo quốc lộ 27 đến ngã ba Phi Nôm, rẽ phải vào quốc lộ 20 để lên Đà Lạt. Chiều ngược lại, phương tiện từ Đà Lạt về Khánh Hòa đi theo quốc lộ 20 xuống đèo Prenn, đến ngã ba Phi Nôm rẽ trái vào quốc lộ 27 để về Khánh Hòa.

Thời gian phân luồng bắt đầu từ 16h ngày 30/10, kéo dài đến khi hiện trường sạt lở đèo D’ran được khắc phục xong. Đèo D'ran, dài 10km với nhiều khúc cua nguy hiểm, là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với đèo Sông Pha trên quốc lộ 27, tạo thành tuyến Đà Lạt - Phan Rang (Khánh Hòa).

Trong khi đó, từ ngày 27/10 đến chiều 30/10, đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền (Lâm Đồng) đã ba lần xảy ra sạt lở. Thống kê, đã có hơn 12 điểm sạt lở xảy ra trên đèo Gia Bắc. Trong mỗi lần bị sạt lở, cung đèo này gần như bị tê liệt hoàn toàn.

Sau nhiều giờ khắc phục sự cố, sáng nay 31/10, đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 đã thông tuyến trở lại.

Còn tại đèo Đại Ninh, sạt lở liên tục xảy ra khiến giao thông bị ách tắc, đứt đoạn trong nhiều ngày tại vị trí thuộc Km48+800, đoạn qua xã Phan Sơn.

Theo người dân, con đèo này đã 3 lần bị sạt lở trong những ngày qua với mức độ sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông, đi lại giữa Phan Thiết và Đà Lạt gặp nhiều trở ngại.

Hiện tại, giao thông qua đèo Đại Ninh đã được nối lại tuy nhiên tình trạng sạt lở vẫn có thể xảy ra nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra và kéo dài.