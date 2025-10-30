Ngập lụt và sạt lở nhiều nơi ở Gia Lai, hơn 2.600 học sinh nghỉ học

(VTC News) -

Ngày 30/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua gây sạt lở, ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn, ảnh hưởng đến đời sống và an toàn của người dân.

"Các địa phương xảy ra ngập lụt, sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao đã tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn", lãnh đạo Sở NN&MT Gia Lai thông tin.

Tình trạng ngập lụt, sạt lở đang diễn ra tại các đị phương Bình Định do mưa lớn kéo dài.

Cụ thể, theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thạnh, trong ngày 30/10, toàn xã ghi nhận 6 điểm sạt lở, khoảng 47m³ đất đá tràn xuống đường, đến thời điểm hiện tại các tuyến đường hiện đã thông xe, không có thiệt hại về người và tài sản.

Một số tuyến đường bị sạt lở trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh.

Cùng ngày trên địa bàn xã Tuy Phước Đông, ông Dương Minh Tân - Chủ tịch UBND xã thông tin, do thủy triều dâng cao từ sáng 30/10, các đập tràn và nhiều điểm trường trên địa bàn bị ngập nước.

"Để đảm bảo an toàn cho học sinh, 6 trường (Trường THPT Số 3 Tuy Phước, THCS Phước Hòa, THCS Phước Thắng, Tiểu học số 2 Phước Thắng, Tiểu học số 1 Phước Hòa và Mầm non Phước Thắng) với 2.653 học sinh đã được cho nghỉ học trong hôm nay. Hiện nước đã rút, nếu không có diễn biến bất thường, các em sẽ trở lại lớp vào ngày mai", ông Dương Minh Tân cho hay.

Theo ông Tân, địa phương là vùng trũng thấp, thường xuyên bị ngập trong mùa mưa bão, nên chính quyền và các trường học đã chủ động triển khai phương án phòng chống mưa ngập, đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Ngập lụt tại các điểm trường trên địa bàn xã Tuy Phước.

Trước đó, chiều 29/10, tuyến đường vào Trạm OPY 500kV (thuộc Nhà máy Thủy điện Ia Ly, xã Ia Ly) và tuyến đường đi La Vuông (phường Hoài Nhơn Bắc) xảy ra sạt trượt đất đá. Trước tình hình sạt lở phức tạp, chính quyền các địa phương cũng đã khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Cụ thể tại xã Đề Gi, chính quyền đã di dời 15 hộ dân với 51 nhân khẩu sống dọc khu vực núi Gành; xã An Hòa di dời 6 hộ dân với 20 nhân khẩu sinh sống quanh khu vực núi Trà Cong; xã Ia Ly đã di dời 6 hộ với 25 nhân khẩu ra khỏi vùng sạt lở trên tuyến đường vào Trạm OPY 500kV.

Tuyến đường vào Trạm OPY 500kV (thuộc Nhà máy Thủy điện Ia Ly, xã Ia Ly) bị sạt lở.

Hiện lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời cử lực lượng túc trực 24/24h để theo dõi diễn biến mưa ngập, sạt lở và chủ động ứng phó.

Đồng thời chính quyền tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân trong mùa mưa lũ, luôn chú ý quan sát khi tham gia giao thông, hạn chế đi lại tại các khu vực dễ sạt lở, ngập sâu; không nên vượt qua dòng nước chảy xiết, chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.