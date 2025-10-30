Đèo Đại Ninh tại Lâm Đồng tiếp tục sạt lở, giao thông tê liệt

(VTC News) -

Sáng 30/10, tại km48+800 quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng (qua đèo Đại Ninh) tiếp tục xảy ra sạt lở khiến các phương tiện không thể đi lại ở cả 2 chiều.

Một lượng đất đá lớn đổ ập xuống đường quốc lộ 28B. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Tại hiện trường vụ sạt lở, một khối lượng lớn đất đá từ bên sườn đồi đổ ào xuống đường. Toàn bộ mặt đường bị đất đá phủ kín. Các phương tiện từ Phan Thiết đi Đà Lạt và ngược lại bị ngưng trệ hoàn toàn.

Theo người dân địa phương, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 2h cùng ngày. Từ khuya, khu vực có mưa lớn kéo dài.

Đến 6h30 cùng ngày, tại hiện trường vẫn chưa có máy móc và nhân công đến dọn dẹp để tuyến đường thông xe trở lại.

Hiện tại, trời mưa to, nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra. Trong những ngày qua, trên đèo Đại Ninh đã 2 lần xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông. Đây là lần sạt lở thứ 3 trên con đèo này khiến giao thông trên quốc lộ 28B bị ách tắc nghiêm trọng.