Mưa trắng trời, sạt lở, ngập lụt bủa vây Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Theo lãnh đạo địa phương, tuyến đường ĐH4 dẫn vào xã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nặng. Toàn xã có khoảng 1.000 hộ dân với 6.000 nhân khẩu. Tuyến đường ĐH4 sạt lở khiến 3.000 người dân bị cô lập. Khoảng 11h hôm nay, 5 ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp. Rất may trước diễn biến mưa lũ phức tạo, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán dân từ sớm nên không có thiệt hại về người.