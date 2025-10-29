Mưa trắng trời, sạt lở, ngập lụt bủa vây Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Nước lũ cuồn cuộn chảy ở miền núi Đà Nẵng.
Theo báo cáo nhanh của UBND TP Đà Nẵng, từ chiều 25/10 đến nay, tại các địa phương trên địa bàn thành phố xảy ra đợt mưa to đến rất to. Tại khu vực đồng bằng, nhiều xã, phường vùng hạ du sông Thu Bồn, Vu Gia bị ngập sâu, mực nước trên các sông vượt mức báo động III, gây ngập lụt diện rộng.
Trên địa bàn thành phố ghi nhận 6 người chết, 4 người mất tích, 11 người bị thương do mưa lũ. Số hộ dân ngập do mưa lớn là 66.813 hộ; 10 xã bị cô lập hoàn toàn; 29 xã, phường bị ngập nặng. Công tác sơ tán được triển khai khẩn trương, với 4.835 hộ, 15.886 người được di dời khỏi vùng nguy hiểm.
Ngày 29/10, nhiều địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng vẫn đang chìm trong biển nước khi mực nước lũ có dấu hiệu tiếp tục dâng cao.
Khu vực An Hội ở phố cổ Hội An ngập sâu từ tối 27/10 và hiện tại mực nước vẫn đang lên.
Nhiều thôn ở xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng, ngập sâu khoảng 2m.
Một nhà dân ở Lãnh Ngọc bị nước bủa vây và hiện tại đang tịnh tiến lên tới nóc. Các hộ dân ở khu vực này đã được sơ tán đến nơi an toàn.
Nhiều tuyến đường ở miền núi Đà Nẵng cũng bị lũ nhấn chìm. Trong ảnh là tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã A Vương bị ngập sâu khiến giao thông chia cắt.
Tại xã Trà Giáp, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã lâm vào tình cảnh sạt lở.
Theo lãnh đạo địa phương, tuyến đường ĐH4 dẫn vào xã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nặng. Toàn xã có khoảng 1.000 hộ dân với 6.000 nhân khẩu. Tuyến đường ĐH4 sạt lở khiến 3.000 người dân bị cô lập. Khoảng 11h hôm nay, 5 ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp. Rất may trước diễn biến mưa lũ phức tạo, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán dân từ sớm nên không có thiệt hại về người.
Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo, nối địa phận TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.
Tính đến sáng 29/10, trên tuyến đèo Lò Xo xuất hiện hơn 30 vị trí sạt lở nghiêm trọng, trong đó có hơn 27 vị trí tắc đường, với 14 vị trí đang tắc đường hoàn toàn. Hiện các đơn vị vẫn đang túc trực tại hiện trường để nỗ lực triển khai dọn đất, đá sạt lở, phấn đấu thông xe trong thời gian sớm nhất.
Tại xã Trà Tân, sạt lở đã vùi lấp 18 nhà dân. Riêng khu vực nóc Ông Yên, 11 ngôi nhà bị cuốn trôi. Hơn 30 điểm sạt lở xảy ra trên địa bàn, nhiều đoạn Quốc lộ 40B và các tuyến đường liên xã bị hư hỏng, chia cắt, đặc biệt thôn Sông Y hiện vẫn bị cô lập hoàn toàn.
Những ngày qua, nước lũ trên sông Thu Bồn chảy xiết, kết hợp với triều cường đã phá vỡ tuyến kè biển bờ nam Cửa Đại (thuộc xã Duy Nghĩa).
Tại Quảng Ngãi, trong hôm nay, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông lên nhanh, nhiều nơi nước lũ vượt báo động 3, xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 1999, 2013
Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi (Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi), toàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được dao động từ 310mm - 930mm. Tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường ở phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng. Mức ngập từ 0,4 đến 0,8 m.
Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trước nguy cơ lũ tiếp tục dâng cao.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản, sơ tán đến nơi an toàn khi lũ dâng.
