Cảnh sát phong tỏa quán karaoke Venus ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Sáng 15/9, hàng chục cảnh sát phong tỏa quán karaoke Venus nằm trên đường Tôn Đức Thắng (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) để phục vụ việc khám xét bên trong. Rất đông người dân đã tập trung theo dõi vụ việc tại quán karaoke lớn bậc nhất ở Quảng Ngãi.

Cảnh sát phong tỏa, khám xét quán karaoke Venus.

Hàng chục cảnh sát làm công tác đảm bảo an ninh bên ngoài, yêu cầu người dân hiếu kỳ giải tán, không quay phim, chụp ảnh. Bên trong quán karaoke Venus có nhiều cảnh sát đang khám xét.

Theo ghi nhận của PV, một số đối tượng được cảnh sát dẫn giải từ bên trong quán karaoke lên ôtô, chở về trụ sở công an. Nhiều ô tô mang biển kiểm soát của TP Đà Nẵng đậu ở bên ngoài khuôn viên quán cũng bị tiến hành khám xét.

Việc khám xét quán karaoke Venus diễn ra từ 0h ngày 15/9. Đến 9h30 cùng ngày, việc khám xét vẫn chưa hoàn tất.

Hiện, cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân việc khám xét địa điểm này.