Nhiều tỉnh thành tiếp tục cho học sinh nghỉ đến hết tuần

(VTC News) -

Sở GD&ĐT Lào Cai tiếp tục cho học sinh cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT nghỉ đến hết tuần này (từ ngày 12/9 đến hết ngày 14/9). Sở yêu cầu các trường rà soát nguy cơ sụt lún, mất an toàn thì có phương án khắc phục ngay hoặc di chuyển sang địa điểm khá. Từ thứ Hai ngày 16/9, học sinh đi học bình thường.

Các trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT, trường bán trú nếu không đảm bảo an toàn, hoặc không có đủ nước sạch sinh hoạt thì bàn giao học sinh về với gia đình. Các đơn vị bố trí lực lượng tại các cơ sở giáo dục trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống do diễn biến sau bão gây ra.

Hiện Lào Cai có khoảng 60 trường bị sạt taluy, đổ tường rào, ngập, một số trường có nguy cơ sạt lở lớn.

Nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ học đến hết tuần tránh lũ lụt, sạt lở. (Ảnh minh hoạ)

Tại Yên Bái, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 14/9 để phòng, tránh mưa lũ. Sở GD&ĐT tỉnh này yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc trong thời gian nghỉ học không tổ chức các hoạt động giáo dục trong và ngoài trường để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe con người.

Các đơn vị rà soát, điều chỉnh kế hoạch dạy học, phân công giảng dạy từ ngày 16/9 đảm bảo theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025.

Hơn 50 trường, điểm trường ở Yên Bái bị sạt taluy, đổ tường rào, nứt công trình. Hơn 720 cán bộ, giáo viên bị thiệt hại do sạt lở đất, ngập lụt. 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng.

Cao Bằng cho học sinh cấp học mầm non, tiểu học nghỉ học đến hết ngày 15/9. Các cấp học còn lại nghỉ học đến hết ngày 13/9. Sau các ngày này, tùy theo tình hình thực tiễn, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động dạy và học; nếu chưa thể tổ chức dạy học được thì báo cáo Sở GD&ĐT.

Với các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức dạy học từ hôm nay, lãnh đạo các đơn vị cần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các trường này gồm: Phổ thông dân tộc nội trú Thông Nông, Hà Quảng, Bảo Lạc, Thạch An, Bảo Lâm, Hoà An, Hạ Lang, Cao đẳng Sư phạm (sinh viên năm 2 và năm 3).

Tại Phú Thọ, trừ trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Yên Lập có thể tổ chức dạy học nếu đảm bảo an toàn; các trường THPT cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới. Với các trường mầm non, tiểu học, THCS do các phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện quyết định.

Trong khi đó, Vĩnh Phúc cho phép các trường tổ chức dạy học thích ứng linh hoạt (kết hợp dạy học trực tiếp với trực tuyến), sẵn sàng ứng phó thiên tai.

Với các trường không thể dạy trực tiếp, nhà trường phối hợp với phụ huynh tổ chức dạy học trực tuyến. Với các học sinh không tham gia học trực tiếp/trực tuyến được, nhà trường tổ chức dạy bù, đảm bảo kiến thức trong thời gian học sinh nghỉ học.

Ngoài ra, các tỉnh thành khác như Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Giang vẫn còn nhiều nơi chưa thể xác định được ngày cho học sinh trở lại trường sau bão Yagi, do mưa lớn, ngập lụt, giao thông chia cắt.

Tại Hà Nội, tính đến chiều ngày 11/9, đã có 126 trường nghỉ dạy học trực tiếp do ảnh hưởng của mưa lũ gây ngập lụt. Nhiều trường cho học sinh nghỉ học hoặc học online. Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, trời còn mưa lớn, dự báo số lượng trường phải tạm dừng học trực tiếp sẽ tăng.