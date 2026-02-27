Nhiều ngân hàng ‘bật mí’ mục tiêu kinh doanh trong năm mới

(VTC News) -

Hướng ra thế giới với quy mô toàn cầu

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Lê Quang Vinh, Tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank cho biết, tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 2,42 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với mức thực hiện cuối năm 2024. Tổng dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt trên 1,66 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm trước.

Trong năm 2025, gần 39.000 khách hàng đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, với quy mô dư nợ ưu đãi đạt khoảng 810.000 tỷ đồng, chiếm gần 49% tổng dư nợ của Vietcombank.

Với những ngân hàng trụ cột, mục tiêu không chỉ là tăng trưởng quy mô hay lợi nhuận, quan trọng hơn là khả năng giữ ổn định hệ thống và tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững. (Ảnh: Đại Việt)

“Năm 2025, đất nước chứng kiến nhiều doanh nghiệp, gia đình chịu mất mát lớn sau những cơn bão lũ, Vietcombank đã triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay lên tới 2% đối với các khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai”, ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng khi diễn ra Đại hội lần thứ 14 của Đảng và cũng là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Đảng, Quốc hội, Chính phủ đặt ra mục tiêu trong năm 2026 thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vượt mức 10%. Toàn ngành ngân hàng nói chung và Vietcombank nói riêng đồng lòng và quyết tâm tích cực triển khai các định hướng tăng trưởng bền vững, an toàn và hiệu quả, tập trung cung ứng vốn cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế.

Vietcombank tiếp tục tiên phong tài trợ các dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, xuất khẩu… song song với đó tiếp tục phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh và khách hàng cá nhân.

Cụ thể, ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2026, Vietcombank đã làm đầu mối thu xếp gần 30.000 tỷ đồng vốn cho Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II - công trình trọng điểm quốc gia về an ninh năng lượng và phát triển bền vững, sau khi đã thu xếp vốn thành công cho Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Ông Lê Quang Vinh, Tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank.

Theo đại diện Vietcombank, năm 2026, ngân hàng này xác định trọng tâm chiến lược là nâng cao chất lượng tăng trưởng, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và tiếp tục đóng vai trò trụ cột bảo đảm an toàn hệ thống. Vietcombank tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất Việt Nam; một trong 200 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới; một trong 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu và đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

"Trọng tâm lớn của giai đoạn mới là đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu hoạt động, phát huy sức mạnh tổng thể của hệ sinh thái Vietcombank. Đồng thời tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực thích ứng với chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển kỹ năng số toàn diện; khuyến khích đổi mới sáng tạo”, ông Vinh chia sẻ.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Quân đội (MB) chia sẻ, năm 2026, môi trường vĩ mô sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho ngành ngân hàng.

Ông Thái cho rằng, khi nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng trên 7%/năm trong bối cảnh GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, giai đoạn 5 năm tiếp theo sẽ là thời kỳ tích lũy tài sản tài chính quan trọng nhất của quốc gia. Đây được xem là cơ hội lớn đối với ngành ngân hàng.

Trên cơ sở đó, MB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng và huy động vốn quanh mức 35% trong năm 2026, trong đó mảng bán lẻ được xác định là mảng cốt lõi. Ngân hàng dự kiến mỗi năm nâng tỷ trọng bán lẻ thêm khoảng 1,5–2%.

Ngoài ra, Ngân hàng MB vẫn sẽ tập trung vào phân khúc doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, có lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Năm 2026 được xem là năm có nhiều cơ hội tăng trưởng cho ngành ngân hàng. (Ảnh: Đại Việt)

Theo kế hoạch, năm 2026, Ngân hàng MB đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất xấp xỉ 39.500 tỷ đồng, trong đó các công ty thành viên dự kiến đóng góp khoảng 12–13%. Đại diện ngân hàng này cho biết khá tự tin vào khả năng hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Theo kế hoạch, lợi nhuận năm 2026 dự kiến tăng khoảng 15% nhưng MB sẽ phấn đấu đạt mức 20%.

MB dự kiến tăng thêm khoảng 5 triệu khách hàng mới, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường về CASA (tiền gửi không kỳ hạn). Doanh thu từ kênh số được kỳ vọng tăng thêm khoảng 10%.

Đại diện Ngân hàng VPBank chia sẻ, Hội đồng quản trị của ngân hàng này đã thông qua kế hoạch kinh doanh riêng lẻ và hợp nhất năm 2026, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Theo kế hoạch, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của ngân hàng mẹ VPBank dự kiến đạt 34.240 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Trong khi đó, mảng tài chính tiêu dùng FE Credit được đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.179 tỷ đồng, gần gấp đôi kết quả năm 2025.

Các công ty con khác cũng ghi nhận kế hoạch tăng trưởng mạnh, gồm VPBankS với lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44% và OPES dự kiến đạt 936 tỷ đồng, tăng 47%.

Song song với mục tiêu lợi nhuận, VPBank dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động trong năm 2026. Cụ thể, tổng tài sản hợp nhất được đặt kế hoạch đạt 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025; dư nợ cấp tín dụng hợp nhất dự kiến đạt hơn 1,29 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất theo kế hoạch đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tương ứng mức tăng 40%.

Đối với riêng ngân hàng mẹ, VPBank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5% theo Thông tư 11 của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời duy trì tăng trưởng tín dụng và huy động vốn ở mức cao, qua đó tạo nền tảng cho kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026.

Còn ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Ngân hàng Techcombank cho biết, năm 2026, ngân hàng này sẽ chú trọng tăng cường bộ đệm vốn và thanh khoản nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, đồng thời chuẩn bị cho lộ trình áp dụng chuẩn mực Basel III (chuẩn mực quốc tế dành cho các ngân hàng). Điều này đòi hỏi Techcombank phải chủ động cải thiện các chỉ số an toàn, bao gồm tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) và các tỷ lệ theo yêu cầu của Basel III.

“Chiến lược huy động vốn trong thời gian tới sẽ được điều chỉnh linh hoạt, phụ thuộc vào hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp. Trong trường hợp được cấp room tín dụng cao hơn, Techcombank sẽ chủ động gia tăng huy động để đáp ứng nhu cầu cho vay, thông qua nhiều kênh khác nhau”, ông Jens Lottner nói.

Lợi nhuận tăng cao đi kèm với rủi ro

Theo đánh giá của Mirae Asset Việt Nam, lợi nhuận ngành ngân hàng trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ khả quan hơn so với năm 2025.

Dự báo, thu nhập lãi thuần tăng dự kiến 19,2% và biên lãi ròng ổn định sau đợt suy giảm mạnh do chi phí huy động tăng cao trong năm 2024-2025. Lợi nhuận toàn ngành cho thể tăng gần 18%. Tuy nhiên, Mirae Asset Việt Nam cho rằng, rủi ro vẫn hiện hữu, đặc biệt từ lĩnh vực bất động sản khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp suy yếu khiến gánh nặng vốn đổ dồn vào hệ thống ngân hàng.

Còn theo dự báo của Công ty Chứng khoán Vietcap, tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng sẽ vượt hơn 20% trong giai đoạn 2026 - 2027. Riêng năm 2026, lợi nhuận sau thuế của toàn ngành ngân hàng dự kiến tăng 19,5% nhờ tăng trưởng thu nhập lãi ổn định và mức tăng 9,6% của thu nhập ngoài lãi.

Trong khi đó VPBanks dự báo, năm 2026, biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ so với năm 2025. Những ngân hàng có cơ cấu nguồn vốn bền vững, tỷ lệ CASA cao, chi phí vốn thấp và năng lực quản trị rủi ro tốt sẽ có lợi thế duy trì biên lợi nhuận ổn định hơn mặt bằng chung.

Ngược lại, các ngân hàng phụ thuộc vào huy động kỳ hạn dài hoặc cạnh tranh mạnh về lãi suất cho vay có thể tiếp tục đối mặt với áp lực lên NIM.