Loạt ngân hàng có lợi nhuận hơn 30.000 tỷ đồng

Tính đến chiều 21/1 có gần chục ngân hàng công bố kết quả kinh doanh năm 2025. Trong đó có một số ngân hàng có lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt hơn 30.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Vietcombank tạm thời dẫn đầu với lợi nhuận trước thuế năm 2025 ghi nhận ước đạt khoảng 45.000 tỷ đồng, tăng 7% so với năm ngoái. Đứng ở vị trí thứ 2 là Ngân hàng Vietinbank với lợi nhuận trước thuế năm 2025 ước đạt hơn 41.000 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng tiếp theo có lợi nhuận "khủng" đó chính là Ngân hàng BIDV với lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 36.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm ngoái.

Nhiều ngân hàng có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 30.000 tỷ đồng trong năm kinh doanh 2025. (Biểu đồ: Đại Việt)

3 ngân hàng tiếp theo có lợi nhuận trước thuế hơn 30.000 tỷ đồng là MB Bank, Techcombank và VPBank.

Ngân hàng MB Bank có lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 34.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Ngân hàng Techcombank có lợi nhuận trước thuế đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 18% so với năm ngoái.

Đáng chú ý nhất là sự tăng trưởng của Ngân hàng VP Bank, ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 30.600 tỷ đồng, tăng đến 53% so với năm trước. Đây là lần đầu tiên VPBank lọt vào nhóm ngân hàng có lợi nhuận trước thuế hơn 30.000 tỷ đồng.

Các ngân hàng có sự bứt phá về lợi nhuận mạnh mẽ. (Ảnh: Đ.V)

Xếp ngay bên dưới các ngân hàng có lợi nhuận “khủng” là Ngân hàng LPBank với lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 14.200 tỷ đồng, tăng 17% so với năm ngoái.

Ở nhóm phía dưới, đáng chú ý là sự sụt giảm mạnh lợi nhuận của Ngân hàng Sacombank. Ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế 2025 chỉ hơn 7.600 tỷ đồng, không còn nằm trong nhóm lợi nhuận chục ngàn tỷ như những năm trước, giảm đến 40% so với năm 2024 (lợi nhuận trước thuế hơn 12.700 tỷ đồng).

Năm 2025, Ngân hàng Nam Á Bank cũng có lợi nhuận trước thuế đạt 5.200 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Đáng chú ý trong nhóm ngân hàng có quy mô trung bình là sự trỗi dậy mạnh mẽ của ABBank và KienlongBank.

Trong đó, ABBank có sự “bứt tốc” ấn tượng với lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tăng hơn 340% so với năm trước (794 tỷ đồng). KienglongBank có lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 109% so với năm ngoái (1.112 tỷ đồng).

Phân tích về lợi nhuận ngành ngân hàng trong thời gian tới, Công ty Chứng khoán Vietcap dự báo, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng sẽ đạt hơn 20% trong giai đoạn 2026-2027 với động lực cốt lõi là sự lên ngôi của bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như sự đa dạng của nguồn thu phi tín dụng.

Theo Vietcap, riêng năm 2026, lợi nhuận sau thuế toàn ngành ngân hàng dự kiến tăng 19,5% nhờ sự tăng trưởng thu nhập lãi ổn định.

Còn theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2026 của toàn ngành ngân hàng sẽ ở mức 20%. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh có lợi nhuận tăng trưởng khả quan hơn nhờ triển vọng mở rộng biên lãi ròng (NIM) từ 6 tháng cuối năm 2026.

Tuy nhiên, VCBS cũng lưu ý, môi trường kinh doanh năm 2026 vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức. Điều đó khiến các ngân hàng phải tiếp tục ưu tiên chất lượng tài sản, đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao năng lực quản trị rủi ro, thay vì chạy theo tăng trưởng nóng.