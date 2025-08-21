Nhiều 'đại bàng' chọn Tây Ninh làm tổ

(VTC News) -

Nhiều "cánh chim" đầu đàn hạ cánh

Ngày 19/8 vừa qua, con đường dẫn về khu công nghiệp Trảng Bàng đông hơn thường lệ. Quán cà phê nhỏ bên lề đường, những anh công nhân mặc áo đồng phục vừa nhấp vội ly cà phê vừa chờ chuyến xe đưa vào ca sáng.

Từ xa, cánh cổng công trường hiện rõ với tấm pano: “Khởi công khu đô thị gần 1.100 ha tại Phước Vĩnh Tây”. Dự án quy mô gần 1.100 ha, tổng vốn hơn 80.000 tỷ đồng (khoảng 3,1 tỷ USD), do liên danh Vingroup - Vinhomes - VIG triển khai tại xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến đô thị hóa hiện đại, mà còn khẳng định cách Tây Ninh đang đón “đại bàng” bằng quỹ đất sạch, tầm nhìn quy hoạch và cam kết hạ tầng đồng bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út, phát biểu tại lễ khởi công.

Chủ đầu tư nhấn mạnh mô hình đô thị sinh thái - thông minh - bền vững, tích hợp hệ sinh thái giáo dục, y tế, thương mại, thể thao và không gian xanh. Với vị trí liên kết thuận lợi các trục Vành đai 4, Quốc lộ 50, cao tốc khu vực, dự án được kỳ vọng trở thành “cực tăng trưởng” mới của Tây Ninh, mở ra không gian sống - làm việc - giải trí tiêu chuẩn cao cho lực lượng chuyên gia sẽ đổ về trong những năm tới.

Không chỉ là thêm một công trình mới, đó là tín hiệu của một làn sóng lớn: nhiều “đại bàng” đang đồng loạt chọn Tây Ninh để làm tổ, mở nhà máy, khánh thành dự án, khởi công đại đô thị - tạo nên sức bật mới cho vùng đất cửa ngõ Tây Nam Bộ.

Ngày 11/7, Coca-Cola Việt Nam khánh thành nhà máy trị giá 136 triệu USD tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh - nhà máy thực phẩm, đồ uống đầu tiên ở Việt Nam đạt chuẩn LEED Gold ngay khi khánh thành. Sự kiện này bổ sung một “cứ điểm” sản xuất quy mô lớn của tập đoàn đa quốc gia vào bản đồ công nghiệp Tây Ninh, tín hiệu cho thấy tỉnh đủ nền tảng để đón các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với công nghệ xanh và tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng, nhà máy Coca-Cola không chỉ tạo việc làm chất lượng cao mà còn góp phần định hình tiêu chuẩn môi trường - ESG cho các nhà đầu tư kế tiếp đến Tây Ninh. Đây cũng là “mảnh ghép công nghiệp - tiêu dùng” quan trọng, cộng hưởng với động lực đô thị - dịch vụ đang nổi lên ở phước Vĩnh Tây.

Ngay từ quý I/2025, Khu công nghiệp Phước Đông (Gò Dầu) ghi nhận các dự án FDI quy mô lớn: Hailide Việt Nam (thành viên Zhejiang Hailide, doanh nghiệp vật liệu kỹ thuật của Trung Quốc) nhận giấy chứng nhận đầu tư hơn 93 triệu USD cho nhà máy vải mảnh, sợi Polyester, vải cho công nghiệp ô tô và ngành khác; giai đoạn 1 dự kiến vận hành vào 12/2026;

Global Hantex đầu tư 150 triệu USD cho nhà máy vải dệt kim cao cấp và phụ liệu đồng bộ trên 50 ha, chia 2 giai đoạn; giai đoạn 1 100 triệu USD dự kiến vận hành 5/2026. Các dự án này phủ kín chuỗi sợi - dệt - hoàn tất, kéo theo doanh nghiệp phụ trợ hóa chất, cơ khí, bao bì, logistics.

Với lợi thế quỹ đất lớn, hạ tầng KCN đồng bộ và vị trí liền kề TP.HCM - cửa khẩu Mộc Bài, Phước Đông trở thành “đường băng” ưa thích cho các nhà sản xuất hướng tới thị trường ASEAN và thế giới. Những “đại bàng” địa ốc đổ bộ: Vingroup dẫn dắt, Hoàng Gia mở KCN sinh thái

Nhà máy Coca-Cola tại Tây Ninh có tổng vốn đầu tư 136 triệu USD tại khu công nghiệp Phú An Thạnh.

Không chỉ công nghiệp chế biến, bất động sản - đô thị - công nghiệp sinh thái ở Tây Ninh cũng đang “nóng” lên. Bên cạnh Vingroup với đại dự án Phước Vĩnh Tây, truyền thông ghi nhận xu hướng các tên tuổi lớn Ecopark, Nam Long, T&T… nghiên cứu thị trường Tây Ninh.

Trong khi đó, Tập đoàn Hoàng Gia Việt Nam khởi động COSMOPARK Tây Ninh - tổ hợp khu công nghiệp sinh thái khoảng 322 ha, tổng vốn 3.900 tỷ đồng, định vị mô hình sản xuất - logistics - không gian sống xanh ngay trong khuôn viên.

Những dự án này cho thấy “khẩu vị” mới: nhà đầu tư tìm các địa bàn cất cánh dài hạn, nơi quỹ đất đủ lớn để phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ khép kín, giảm chi phí logistics và nâng chất lượng sống cho lực lượng lao động. Tây Ninh đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí đó.

Cửa ngõ Mộc Bài: “Nam châm” hút vốn logistics - dịch vụ biên mậu

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài là đầu mối thương mại - logistics giữa TP.HCM và Campuchia. Tính đến tháng 3/2025, khu kinh tế ghi nhận 60 dự án (trong đó 26 dự án FDI), tổng vốn đăng ký hơn 470,78 triệu USD và trên 5.500 tỷ đồng. Tây Ninh đang đề xuất thí điểm cơ chế mới (bao gồm ý tưởng sân golf, casino trong khu kinh tế) nhằm bứt phá dịch vụ biên mậu, gia tăng sức hút với các nhà đầu tư dịch vụ - giải trí quy mô lớn.

Hạ tầng kết nối liên vùng cũng tăng tốc. Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng theo phương thức PPP (hợp đồng BOT). Sau đợt khảo sát, các cơ quan chức năng đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để khởi công, rút ngắn thời gian từ TP.HCM đến cửa khẩu, giảm tải quốc lộ 22. Đây là tuyến huyết mạch giúp kéo chuỗi cung ứng - dòng vốn về Tây Ninh nhanh hơn, mạnh hơn.

Phối cảnh cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài không chỉ là tuyến đường. Nó là đường băng cho “đại bàng” cất cánh. Tổng mức đầu tư 19.617 tỷ đồng theo PPP đang đi tới các bước lựa chọn nhà đầu tư; song song, hai địa phương TP.HCM - Tây Ninh gấp rút chuẩn bị mặt bằng.

Khi dự án khởi công, chi phí thời gian giảm sẽ ngay lập tức phản ánh vào chi phí logistics của doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu qua Mộc Bài - Bavet.

Dòng số liệu biết nói: Tây Ninh 2025 tăng tốc thu hút vốn

“Bản đồ vốn” năm 2025 cho thấy đà tăng rõ rệt. Tháng 1/2025, Tây Ninh thu hút 3 dự án FDI tổng vốn 101 triệu USD, đồng thời có 3 lượt tăng vốn thêm 20,98 triệu USD. Đến 31/5, toàn tỉnh ghi nhận 412 dự án (trong đó 311 FDI, 101 dự án trong nước), tổng vốn đăng ký 9,900,45 triệu USD và 23.269,56 tỷ đồng; ước 6 tháng đầu năm 2025 thu hút đầu tư đạt khoảng 500 triệu USD, gấp hơn 3 lần cùng kỳ 2024.

Các con số ấn tượng này đến từ tổ hợp giải pháp: chủ động công bố danh mục 63 dự án kêu gọi đầu tư 2025, đẩy mạnh xúc tiến với Nhật Bản (hội thảo kết nối Tokyo - Tây Ninh), và làm việc trực tiếp với các tập đoàn như Molymer để quảng bá quỹ đất sạch, hạ tầng sẵn sàng, thủ tục nhanh gọn.

Vì sao “đại bàng” chọn Tây Ninh, đầu tiên phải kể đến là vị trí chiến lược. Tây Ninh nằm trên hành lang kinh tế Xuyên Á, là “cửa” ngắn nhất nối TP.HCM với Campuchia và sâu vào ASEAN qua Mộc Bài. Khi cao tốc TP.HCM - Mộc Bài khởi công và hoàn thành giai đoạn đầu, thời gian vận chuyển rút ngắn đáng kể, giảm chi phí logistics, tăng vòng quay sản xuất - xuất khẩu.

Một góc của tỉnh Tây Ninh nhìn từ trên cao.

Thứ 2, quỹ đất - hạ tầng KCN sẵn sàng. Các KCN Phước Đông, Trảng Bàng, Thành Thành Công… liên tục trao GCNĐKĐT cho dự án FDI mới, chứng tỏ năng lực chuẩn bị mặt bằng và dịch vụ một cửa.

Thứ 3, chính sách chủ động - xúc tiến đúng trọng tâm. Danh mục 63 dự án kêu gọi đầu tư năm 2025 được công bố sớm; các roadshow tại Tokyo kết nối trực tiếp doanh nghiệp Nhật, và làm việc tại chỗ với nhà đầu tư chiến lược, từ đó biến sự quan tâm thành giấy phép và máy móc dựng trụ.

Thứ 4, môi trường đầu tư “xanh - sạch - thông minh”. Sự kiện Coca-Cola chọn LEED Gold ngay từ ngày đầu vận hành là thông điệp rõ ràng: tiêu chuẩn ESG có đất để “bén rễ” ở Tây Ninh; COSMOPARK định vị KCN sinh thái, còn Phước Vĩnh Tây theo đuổi mô hình đô thị sinh thái - thông minh. Những “tiêu chuẩn mới” này giúp Tây Ninh ghi điểm trước các tập đoàn toàn cầu.