Nhiệt độ xuống 0,3°C, băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn

(VTC News) -

Video: Băng giá mỏng xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn (Nguồn: Hoàng Quốc Huy).

Sáng 22/1, lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay là 0,3°C, có mưa nhỏ cộng với gió Đông Bắc nên đã xuất hiện băng giá mỏng trên các cành cây.

Băng giá mỏng xuất hiện sáng 22/1 tại đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn. (Ảnh Hoàng Quốc Huy).

"Đêm qua và sáng sớm nay, không khí lạnh mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ khiến nhiệt độ trên các vùng núi cao giảm rất sâu. Tại trạm đo đỉnh Mẫu Sơn, nhiệt độ lúc 6h sáng nay chỉ còn 0,3 °C. Cộng với điều kiện có mưa nhỏ và gió Đông Bắc, độ ẩm cao đã khiến hơi nước ngưng tụ và đóng băng trên bề mặt cây cối, cột điện và các vật thể ngoài trời và xuất hiện lớp băng giá mỏng", lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn cho biết thêm.

Cũng theo anh Hoàng Quốc Huy, người dân địa phương cho biết, băng giá mỏng xuất hiện khoảng 5h ngày 22/1, tuy nhiên lượng băng rất mỏng đóng trên các cành cây, ngọn cỏ.

Băng giá xuất hiện trên ngọn cỏ tại đỉnh Mẫu Sơn sáng 22/1. (Ảnh: Hoàng Quốc Huy).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sau khi bao trùm Đông Bắc Bộ, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm 4-10°C. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hôm nay 22/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng 22/1, Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại. Nghệ An đến TP Huế trời chuyển rét. Rét đậm diện rộng, có nơi rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến khoảng 23/1.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 11-14°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C, Nghệ An đến TP Huế 14-17°C.

Khu vực Hà Nội sáng 22/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại đến khoảng 23/1 với nhiệt độ thấp nhất 11-14°C.

Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.