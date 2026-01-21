Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc rét nhất 2,8°C, giảm gần 12°C

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm 6-9°C, trời rét đậm diện rộng. Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Lúc 13h hôm nay (21/1), nhiệt độ thực đo tại Hà Nội 14,8°C, giảm 9,8°C so với 13h ngày 20/1. Cùng thời điểm này, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ giảm sâu xuống 2,8°C, giảm 11,8°C so với 24 giờ trước.

Trước đó, lúc 7h ngày 21/1, nhiệt độ tại Hà Nội là 20,3°C, Mẫu Sơn 4,4°C.

Chiều nay, miền Bắc rét nhất 2,8°C, giảm 11,8°C so với chiều 20/1. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Chiều tối và đêm nay, đợt không khí lạnh mạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối 21/1 đến sáng 22/1, khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác. Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại. Nghệ An đến TP Huế trời chuyển rét.

"Rét đậm diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến khoảng ngày 23/1", cơ quan khí tượng nhận định.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-13°C, trong đó vùng núi 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 4°C. Các địa phương từ Nghệ An đến TP Huế dao động 14-17°C.

Thời tiết Hà Nội từ chiều tối 21/1 đến sáng 22/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm đến khoảng 23/1. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội phổ biến 10-13°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 21/1 đến ngày 23/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.

Đây là đợt không khí lạnh mạnh thứ 2 tràn về miền Bắc trong tháng đầu năm 2026 khiến Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại.

Đợt không khí lạnh ngày 5/1 gây gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 tại trạm Bạch Long Vĩ và gây ra rét đậm, rét hại diện rộng cho khu vực Bắc Bộ từ 6-9/1. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11°C, vùng núi 5-7°C, vùng núi cao có nơi dưới 4°C. Sương muối, băng giá cũng xảy ra tại một số nơi vùng núi phía Bắc.