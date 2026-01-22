Miền Bắc rét sâu, 3 sai lầm phổ biến dễ bị liệt mặt, méo miệng khi ngủ dậy

(VTC News) -

Bác sĩ Phạm Anh Hùng - Trưởng khoa y học cổ truyền, phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, khi thời tiết rét đậm, rét hại nhiệt độ xuống thấp, người dân cần chú ý để tránh bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên dẫn tới méo miệng, liệt mặt, lệch mặt.

Dây thần kinh số 7 có vai trò chi phối các cơ vận động vùng mặt như cười, nói, nhăn trán, nhắm mắt. Khi dây thần kinh này bị tổn thương, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng liệt nửa mặt, biểu hiện rõ nhất là méo miệng, mắt không nhắm kín, nói khó, ăn uống rơi vãi.

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên thường khởi phát đột ngột, tiến triển nhanh trong vòng 24 - 48 giờ, khiến nhiều người nhầm lẫn với tai biến mạch máu não và rơi vào tâm lý hoang mang.

Nguyên nhân thời tiết lạnh làm tăng nguy cơ liệt mặt, là do khi vùng mặt, đầu và cổ tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh, các mạch máu nuôi dưỡng dây thần kinh co lại, làm giảm lưu lượng máu, gây phù nề và chèn ép dây thần kinh trong ống xương hẹp.

Bên cạnh đó, thời tiết lạnh còn làm suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho virus tiềm ẩn trong cơ thể tái hoạt động, góp phần gây tổn thương dây thần kinh mặt.

Thời tiết rét buốt khiến nguy cơ liệt mặt tăng cao (Ảnh: VOV)

Bác sĩ Hùng khuyến cáo người dân cần tránh 3 sai lầm sau:

Tập thể dục quá sớm

Tập thể dục buổi sáng tốt nhưng cần chú ý vào mùa thu và đông. Chênh lệch nhiệt độ giữa lúc ngủ và khi ra ngoài tập thể dục có thể làm co mạch máu đột ngột, gây liệt dây thần kinh số 7, dẫn đến liệt mặt. Nên tập thể dục khi trời bớt sương hoặc vào buổi chiều.

Chạy xe không che chắn

Chạy xe máy không che chắn làm mất nhiệt, dễ dẫn đến nhiễm lạnh và co mạch kéo dài, gây liệt mặt. Nên che chắn kỹ khi chạy xe, đội mũ bảo hiểm kín đầu và nghỉ ngơi sau mỗi 1-2 giờ di chuyển. Tránh chạy xe vào ban đêm và đường dài liên tục.

Ngủ không kín gió

Ngủ ban đêm ở nơi có gió lùa như qua cửa sổ rất nguy hiểm vì cơ thể giảm chức năng sinh nhiệt. Khi ngủ, mặt không thể giấu ấm, dễ nhiễm lạnh và co mạch, gây liệt mặt. Nên tránh ngủ ở nơi gió lùa như cửa sổ mở, cửa chính cao, ô thoáng.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, cổ, mặt khi ra ngoài trời lạnh. Đeo khẩu trang, quàng khăn, đội mũ để tránh gió lùa trực tiếp vào mặt, nhất là khi ngủ. Tránh tắm khuya, không để cơ thể lạnh sau khi uống rượu bia.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức đề kháng. Khi có biểu hiện méo miệng, mắt nhắm không kín, uống nước rơi vãi, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.