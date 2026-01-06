Băng giá phủ trắng đỉnh núi ở Cao Bằng

(VTC News) -

Trưa 6/1, xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News, bà Hoàng Kim Phương, Chủ tịch UBND xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng cho biết, sáng nay đỉnh núi Phia Oắc xuất hiện băng giá dày đặc.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Phia Oắc, Cao Bằng sáng 6/1. (Ảnh: Kim Phương)

"Băng giá bắt đầu xuất hiện từ 7h30 và thêm chút mưa nhỏ. Đến 10h, mưa đã giảm, băng giá vẫn còn nhưng không bám chặt trên cây như buổi sáng, dù nhiệt độ vẫn thấp", bà Phương cho biết thêm.

Đỉnh Phia Oắc có độ cao 1.931m so với mực nước biển, là ngọn núi cao thứ 2 tại tỉnh Cao Bằng. Khu vực này thường xuyên xuất hiện các hiện tượng băng giá vào mùa đông tạo nên cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

Du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc băng giá phủ trắng cành cây, ngọn cỏ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang nằm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh gây ra thời tiết rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Dự báo trong hôm nay, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi, trung du Bắc Bộ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C; đồng bằng Bắc Bộ 11-13°C, có nơi dưới 10°C; Bắc Trung Bộ 12-15°C. Những ngày tới, đêm còn rét sâu hơn nhưng ban ngày có nắng.

Ngày và đêm 7/1, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi, trung du Bắc Bộ giảm sâu xuống mức 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C; đồng bằng Bắc Bộ 9-12°C, có nơi dưới 8°C; Bắc Trung Bộ 11-14°C.

Đây là hai ngày rét đỉnh điểm ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đợt không khí lạnh này.

Trung tâm khí tượng dự báo những ngày tới, nhiều vùng núi cao các tỉnh phía Bắc như: Fansipan, Y Tý (Lào Cai); Mẫu Sơn (Lạng Sơn); Phia Oắc (Cao Bằng)... tiếp tục có nguy cơ xuất hiện băng giá, sương muối.