Nhật Bản dẫn đầu môn trượt băng tự do đơn nữ tại Thế vận hội Mùa đông 2026

(VTC News) -

Tại môn trượt băng tự do đơn nữ tại Thế vận hội Mùa đông 2026, ngày thứ 11, các vận động viên bước vào phần thi ngắn trước thềm chung kết.

Ở nội dung này, các vận động viên tranh tài nhằm tích lũy điểm số làm nền tảng cho phần thi tự do quyết định huy chương sẽ diễn ra vào thứ Năm. Nhật Bản tạm chiếm ưu thế khi hai đại diện của nước này đứng đầu bảng xếp hạng sau phần thi ngắn.

Đại diện Mỹ, Alysa Liu, có màn trình diễn ấn tượng để vươn lên vị trí thứ ba, qua đó mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương trong phần thi cuối cùng.

Hai đồng đội của cô là Amber Glenn và Isabeau Levito xếp ở nhóm phía sau và sẽ cần bứt phá mạnh mẽ nếu muốn chen chân vào cuộc đua huy chương.

Đại diện Nhật Bản môn trượt băng tự do đơn nữ tại Thế vận hội Mùa đông 2026 Ami Nakai. (Ảnh: AP)

Không chỉ riêng môn trượt băng nghệ thuật, thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đáng kể đến lịch thi đấu trong ngày. Tuyết rơi tại khu vực Livigno vào sáng thứ Ba buộc ban tổ chức phải hoãn chung kết trượt ván tuyết slopestyle nữ cùng các nội dung nhào lộn trên không (freeski aerials) của nam và nữ. Dự báo một đợt thời tiết xấu khác có thể ập đến vào thứ Năm, làm dấy lên khả năng tiếp tục gián đoạn một số nội dung.

Ở các môn khác, Na Uy tiếp tục khẳng định vị thế cường quốc thể thao mùa đông. Jens Luraas Oftebro giành tấm huy chương vàng thứ hai tại kỳ đại hội lần này khi chiến thắng ở nội dung Nordic combined cá nhân Gundersen cầu lớn/10km. Đồng hương Tormod Frostad cũng mang về vàng cho Na Uy ở chung kết freeski big air nam sau khi cuộc thi bị trì hoãn vì thời tiết.

Thụy Điển trải qua một ngày thi đấu trái chiều. Đội curling nam – nhà đương kim vô địch Olympic – bất ngờ để thua Thụy Sĩ 4-9. Tuy nhiên, ở môn khúc côn cầu trên băng nam, Thụy Điển đã đánh bại Latvia để giành quyền vào tứ kết gặp tuyển Mỹ.

Pháp tạo bất ngờ lớn khi giành huy chương vàng tiếp sức 4x7,5km biathlon nam với thành tích 1 giờ 19 phút 55,2 giây, vượt qua ứng viên hàng đầu Na Uy với cách biệt 9,8 giây. Trong khi đó, đội tuyển Mỹ nhận thất bại trước Italia ở chung kết nội dung đồng đội nam môn trượt băng tốc độ khi đội chủ nhà lội ngược dòng giành chiến thắng.

Canada cũng có một ngày thi đấu thành công. Đội trượt băng tốc độ nữ giành huy chương vàng nội dung đồng đội với thời gian 2 phút 55,81 giây, bảo vệ thành công danh hiệu từng đạt được tại Bắc Kinh 2022. Ở môn curling, đội của Rachel Homan đánh bại Thụy Điển 8-6, chấm dứt chuỗi bất bại của đối thủ.

Tâm điểm của ngày thi đấu vẫn là cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở môn trượt băng tự do đơn nữ tại Thế vận hội Mùa đông 2026, nơi cục diện huy chương vẫn còn bỏ ngỏ trước phần thi tự do quyết định. Với việc Nhật Bản đang chiếm hai vị trí dẫn đầu và Alysa Liu bám sát phía sau, chung kết hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài kịch tính trong những ngày tới.